Nintendo Direct Mini: Kingdom Hearts, Capitan Tsubasa y todo lo que tienes que saber

Comenzaron con el anuncio de Kingdom Hearts Melody of Memory, este será un mundo basado en Kingdom Hearts pero donde la música, el ritmo y el buen timing te darán habilidades especiales para atacar enemigos. Te puede interesar Microsoft Flight Simulator, disfruta los mejores paisajes desde las alturas | Reseña

Este juego contará con modo multijugador local de hasta 8 jugadores y además el juego tendrá un nuevo capítulo.

Kingdom Hearts Melody of Memory estará disponible el 13 de noviembre.

Taiko no Tatsujin Foto: Especial

Luego llegó el turno que Taiko no Tatsujin que llega a Nintendo Switch con más de 250 monstruos e incluye un modo rítmico con más de mas de 130 canciones. Fuser Foto: Especial

Continuaron con anuncios de Fuser que tendrá varías mejoras y tendrá 3 nuevas canciones:

-Ghost and Stuff de dead mouse

-Dance Monkey de Tones an I

-Blinding lights de The Weekend



Además ahora contará con uno de los escenarios más grandes hasta el momento.

World of Tanks Blitz Foto: Especial

También el videojuego World of Tanks Blitz llega renovado con un modo 7v7 en linea para jugarlo en la consola portátil o desde el doc, este juego será free to play y estará disponible hoy más tarde.

Big Rumble Boxing: Creed Champions es un juego de boxeo que mezcla diferentes técnicas donde podrás pelear como Rocky Balboa y cuenta con multiplayer local. Disponible en 2021.

Big Rumble Boxing Foto: Especial

Collection of Saga Final Fantasy llega como parte del aniversario de esta franquicia e incluye Final Fantasy Legend 1, 2 y 3. Este juego originalmente de Game Boy llega con esta colección a Nintendo Switch manteniendo la esencia e los juegos originales y estará disponible el 15 de diciembre. Collection of Saga Final Fantasy Legend Foto: Especial

Otro de los favoritos de muchos games es Just Dance y durante el evento anunciaron Just Dance 2021 que tendrá 40 nuevas canciones y con modo cooperativo. Este videojuego que nos pone a todos a bailar estará disponible el 12 de noviembre con canciones de Dua Lipa, Tones and I, Billie Eilish y muchos más. Te puede interesar Xbox Series X y PlayStation 5: tenemos sus fechas de lanzamiento

El siguiente anuncio fue Puyo Puyo Tetris 2 que incluye diferentes modos de juego y un nuevo modo de batalla que revivirá la manera de pelear en este gran juego. Además ahora cuenta con modo de aventura con nuevos personajes e historia y se puedrá jugar online también.

Este videojuego llegará el 8 de diciembre. Puyo Puyo Tetris 2 Foto: Especial

Para terminar hicieron un recuento de lo que está por venir para Nintendo Switch, Minecraft Dungeons Creeping Winter DLC, Jump Force Deluxe Edition, Capitan Tsubasa: Rise of new Champions y Final Fantasy Crystal Chronicles. Capitan Tsubasa Foto: Especial

De acuerdo con lo que se dijo al final del evento, podemos esperar más durante el resto de el año.

