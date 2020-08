Netflix: ESTRENOS de series, películas y más para SEPTIEMBRE

Aunque estamos a poco más de 10 día para que termine este mes, Netflix ya está preparando los estrenos para septiembre los cuales estarán llenos de sorpresas, pues traerá thrillers, comedias y documentales hasta las nuevas temporadas de muchas de tus series favoritas.

Aún faltan cuatro meses para que se termine el año y el futuro es incierto para el mundo, ya que a consecuencia de la pandemia de Covid-19 se desconoce si se reabrirán más actividades de recreación; pero la mejor opción es seguir en casa y continuar atendiendo las medidas de sanidad.

El próximo mes la plataforma de streaming lanzará una película de misterio protagonizada por Millie Bobby Brown, quien estuvo en Stranger Things; además de una drama parisino con Lily Collins y un thriller psicológico con Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska y Riley Keough. Te puede interesar 'Enola Holmes': Netflix revela FECHA de estreno y avance con Millie Bobby Brown y Henry Cavill: VIDEO Te puede interesar 'The Devil all the time': la película que juntará a Tom Holland y Robert Pattinson

Las crónicas del Taco

Debido a que inicia el mes patrio, Netflix estrena el 15 de septiembre la segunda temporada de Las crónicas del Taco, un documental donde recopila las diferentes preparaciones de este platillo típico mexicano.

“¿Dos con todo? ¡Sale la 2 con todo!”

Freaks-You’re One of Us: Estreno 2 de septiembre

El 2 de septiembre se estrena la película alemana dirigida por Felix Binder en donde narra como una cocinera descubre sus superpoderes ocultos y una conspiración gracias a un misterioso vagabundo,

El joven Wallander

Un día después, 3 de septiembre, se estrena una nueva versión de Kurt Wallander como un policía veinteañero en la Suecia de 2020. Esta serie está basada en las novelas de Henning Mankell.

Away

Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige relegar a su marido y a su hija adolescente. Esta serie se estrena el 4 de septiembre.

I’m Thinking of Ending Things

El 4 de septiembre se estrena esta película que narra como un giro inesperado convierte un viaje en una experiencia aterradora para sus frágiles mentes. Adaptada y dirigida por Charlie Kaufman.

Memorias de Idhún

Un Nigromante ha tomado el mágico mundo de Ighún. Por suerte, dos jóvenes terrícolas están dispuestos a luchar para proteger a los idhuunitas refugiados en la tierra.Estreno 10 de septiembre

Julie and the Phantoms

El 10 de septiembre se estrena esta serie. Una chica encuentra en un trío de fantasmas ochenteros la confianza que necesita para brillar en la música y acercarse al chico que le gusta.

The Devil All the Time

La película protagonizada por Tom Holland y Robert Pattinson la podremos ver hasta el 16 de septiembre. En esta historia gótica plagada de personajes siniestros, un hombre se desvive por proteger a su familia y no escatimará esfuerzos para lograrlo.

Ratched

Esta serie disponible el 18 de septiembre cuenta la historia de una enfermera de una institución mental se vuelve hastiada, irascible y un verdadero monstruo para sus pacientes.

Jurassic World: Campamento Cretácico

Un campamento en el otro lado de la Isla Nublar ya era suficiente aventura sin los dinosaurios sueltos. Ahora los seis adolescentes tienen que unirse para sobrevivir. Serie disponible a partir del 18 de septiembre.

American Crime Story Temporada 3

Esta nueva entrega de American Crime Story abordará el caso Mónica Lewinsky el mayor escándalo político-sexual en los Estados Unidos. La serie estaba programada para el 27 de septiembre de 2020, pero la producción se ha alargado.

Enola Holmes

La cinta se basa en las novelas de Nancy Springer centradas en la hermana de Sherlock Holmes. En esta ocasión Sherlock es interpretado por Henry Cavill, además que Sam Claflin le da vida a Mycroft Holmes, el tercer hermano de la familia, mientras que Millie Bobby Brown será Enola.

Emily in Paris

Gracias a un trabajo soñado, una ejecutiva de Chicago comienza una nueva etapa en París. Pero equilibrar carrera, amistades y amor no es tarea fácil, ni siquiera allí. La primera temporada constará de 10 episodios y por el momento, no se ha confirmado el día de estreno.

