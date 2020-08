Indie World de Nintendo, todos los juegos que se anunciaron

En la mañana del martes 18 de agosto hubo Indie World, en el que se anunciaron juego de desarrolladeras independientes y encontramos algunas sorpresas.



El evento arrancó directo con el dungeon crawler Hades de Super Gyant games. En el tendremos que escapar del Dios de la muerte viviendo una gran historia que nos hará fortalecernos para poder derrotar a todos los enemigos. El juego estará disponible este otoño

Pero si lo tuyo son los videojuegos retro Hypnospace Outlaw puede ser una gran opción y estará disponible el 27 de agosto de este año

Hades Foto: Especial

Con una música muy bonita y unos cinemáticos que nos invitan a jugar, también presentaron Spiritfarer, de Thunderlotus. Un juego de plataforma en el que ayudas a espíritus a llegar a la vida después de la vida y que llega a switch el día de hoy por la tarde.

En Garden Story, otro de los juegos presentados durante el evento, tendrás amigos frutales y una comunidad que salvar. Este juego estará disponible a partir del 2021.

Subnaoutica, aquí tendrás que encontrar tu camino en un mundo subacuático nadando o con tu propio submarino., y además tendrá una secuela, Below Zero donde tendrás que sobrevivir en muy bajas temperaturas. Dispoible 2021.

Takeshi and Hiroshi es un videojuego en el que podremos ver la importancia del amor entre hermanos y estará disponible hoy más tarde.

Raji, An Ancient Epic, es un juego que llega desde India con unos monstruos increíbles y en el cual podremos ver y conocer más sobre la cultura indú. Garden Story Foto: Especial

La arquitectura y arte de este videojuego es muy atractivo y algo que nunca hemos visto .Estará disponible hoy más tarde como exclusiva para Nintendo Switch.

En A short Hike podrás ir a tu propio ritmo mientras exploras y descubres el mundo que nos propone este videojuego, disponible hoy mas tarde.

Pero si lo tuyo son los juegos de época, sobretodo en el siglo 18 y de cartas, seguramente Card Shark te gustrá. En este juego de cartas puedes hacer trampa pero si te cachan tus compañeros no te lo perdonaran. Disponible en 2021

Torchlight III llega con una historia que comienza un siglo después de la última entrega y ahora en esta versión regresan los animales con características especiales para ayudarnos a realizar nuestras misiones. Dispoonbile en otoño de 2020

Manifold Garden es un puzzle en el que tendrás que cambiar tu perspectiva para poder navegar en las estructuras que se te presenten.

Antes de terminar hicieron un rápido recuento de los juegos que llegarán más adelante como Heaven, Going Under, The Red Lantern, Inrailed!, Struffling, Inmost, She Dreams Elsewhere, Grindstone y Gonner2,

Después mientras se despedían, el evento fue tomado por el videojuego Untitled Goose Game que tendrá una actualización en septiembre en la que llegara un modo multiplayer de 2 personas para que entre dos gansos los jugadores puedan hacer toda clase de travesuras.

