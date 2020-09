Gamescom 2020: Conoce todas las novedades anunciadas durante la conferencia inaugural

La Gamescom 2020, la feria de videojuegos más importante de Europa, comenzó el día de hoy con el evento digital Opening Night Live en dónde se revelarón actualizaciones de una gran cantidad de videojuegos.

En punto de las 12:30 horas (tiempo de México) comenzó el evento a cargo del presentador Geoff Keighley, conocido en la industria por organizar cada año la entrega de premios The Games Awards.

Te puede interesar Gamescom Opening Night Live 2020: Fechas, horarios y qué juegos presentarán

A lo largo de las dos horas que duró Gamescom 2020, se revelaron adelantos de 38 videojuegos de diferentes desarrolladoras, entre ellos 2K, Activision, Blizzard, Devolver Digital, Bandai Namco, Bethesda, Bungie, Deep Silver, Electronic Arts, Frontier, Focus Home, Gearbox, Headup Games, PlayStation, Warner Bros. Games y Xbox Game Studios

Dentro de los anuncios destacados encontramos la segunda temporada de Fall Guys y la expansión Destiny 2: Más allá de la luz; así mismo un primer vistazo al gameplay de Ratchet & Clank: Rift Apart de PS5, Call of Duty: Black Ops Cold War y Star Wars: Squadrons.

Otros de los juegos mostrados fueron las primeras imágenes de Afterlives: Bastion, el regreso de Sam & Max, la segunda entrega de Surgeon Simulator, además tras varios meses de incertidumbre World of Warcraft: Shadowlandsel cual anunció su llegada el próximo 27 de octubre.

Durante la velada también se revelaron nuevos avances de Unknown 9: Awakening, Dragon Age 4, Outriders el nuevo shooter en tercera persona distribuido por parte de SquareEnix, Little Nightmares II, una nueva expanción de Doom Eternal, Necromunda, la llegada de la nueva enterga de Crash Bandicoot 4 y el lanzamiento de Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Sin duda, una de las más grandes sorpresas, y que nadie veía venir, es el regreso de Medal of Honor, el clásico videojuego de guerra, confirma su llegada gracias a Oculus, esta nueva batalla se peleará a través de realidad virtual.

Para cerrar la noche, se mostró el gameplay oficial de Ratchet & Clank: Rift Apart el cual estará a la venta con el lanzamiento de PS5.

Por Redacción Digital El Heraldo de México -MHL