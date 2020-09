ESTRENOS SEPTIEMBRE 2020| Series y películas en NETFLIX y AMAZON

Como cada mes, las plataformas de streaming nos sorprenden con nuevos contenidos en series y películas que siempre nos hacen pasar un muy buen rato, te compartimos la lista de películas que podrás encontrar durante el mes de septiembre en Amazon Prime Video y en Netflix.

Del lado de Amazon Prime Video tenemos:

1 de septiembre:

Buffy la Cazavampiros

3 de septiembre:

Uno Al Año No Hace Daño

Uno Al Año No Hace Daño 2

Usted No Sabe Quién Soy Yo

¡Pa’ Las Que Sea Papá!

4 de septiembre:

The Boys

6 de septiembre:

Life of the Party

Young Sheldon (tercera temporada)

8 de septiembre:

Venom

12 de septiembre:

The Lego Movie

14 de septiembre:

The Nun

15 de septiembre:

Life

Bones (12 temporadas)

Grey’s Anatomy (16 temporadas)

Fear The Walking Dead (quinta temporada)

18 de septiembre:

Teen Titans go! To the movies

19 de septiembre:

TAG

20 de septiembre:

The Hunger Games: Mockingjay

American Horror Story 1984 (temporada 9)

25 de septiembre:

Fernando

Tell me a story (temporadas 1 y 2)

Por su parte Netflix nos sorprende con



1 de septiembre:

Keeping up with the Kardashians

Grey’s Anatomy

Parásitos

4 de septiembre:

Lejos

Pienso en el final

8 de septiembre:

The post: los oscuros secretos del pentágono

9 de septiembre:

Organízate con el método The Home Edit

Corazón Loco

11 de septiembre:

Casi una duquesa

Se busca papá

15 de septiembre:

Las crónicas del taco: volumen 2

16 de septiembre:

Baby

El diablo a todas horas

El practicante

18 de septiembre:

Ratched

Jurassic World: Campamento Cretácico

22 de septiembre:

Lady Bird

23 de septiembre:

Enola Homes

Si quieres saber de que tratan algunos de estos estrenos, y saber qué videojuegos llegan este mes a Games with Gold y PlayStation Plus, te invitamos a ver el siguiente video:

Por Redacción Digital El Heraldo de México

