DC FanDome 2020: Batman, WonderWoman, videojuegos y películas, todas las sorpresas que se presentaron

Después de el retraso de este evento por la pandemia, al fin el sábado fue el DC FanDome de manera virtual y estuvo lleno de sorpresas y muchos trailers.

Comenzaron con un nuevo trailer de Wonder Woman 1984 y en el pudimos ver nuevos poderes, nuevas herramientas y la presencia de Cheetah la gran villana interpretada por Kristen Wiig. También pudimos ver a Pedro Pascal que interpretará a Max Lord.

Wonder Women 1984 se iba a estrenar en junio de 2020 pero hasta el momento no hay pecha de estreno.

Además presentaron el trailer del videojuego ’Gotham Knights’ que en mi opinión es la competencia de’ Marvel’s Avengers’ . En este RPG cooperativo que sucede dentro del universo de Batman pudimos ver a Bruce Wayne diciendo que está muerto y le encarga a los Gotham Knights, que cuiden la ciudad.



Este videojuego se ve muy interesante porque se puede terminar individualmente o en modo cooperativo hasta con tres amigos y los personajes con los que puedes jugar son:

-Batgirl

-Nightwing

-Red Hood

-Robin.

Justice League: The Snyder Cut fue otro de los trailers que se presentaron en el que con la canción de “Hallelujah” pudimos descubrir cómo será esta película en la que Darkseid será el villano principal y además tenemos a Superman con el traje negro del que platicábamos aquí hace algunos semanas.

Algo que hay que mencionar es que esta película durará un poco más de 4 horas y no se sabe si va a ser una película larga o si se liberará como episodios en HBO Max.

También, desde hace varios años se había confirmado que The Rock interpretará a Black Adam, enemigo mortal de Shazam, pero por fin pudimos ver cómo se verá en una especie de presentación de arte conceptual de la película que si todo sale bien, saldrá en 2021.



Durante el evento se confirmó que llegarán otros superhéroes o sea que esto podría significar que también podríamos esperar ver una película de La Liga de la Justicia oscura.

Y por último el trailer del videojuego de Rocksteady “Suicide Squad: Kill The Justice League”. En este trailer vimos a Metrópolis reinada por el caos y un Superman no muy amigable.



Los personajes con los que probablemente podamos jugar son:

-Harley Quinn

-Capitan Boomerang

-Deadsoth

-King Shark

Como ya sabíamos, en este videojuego hay que destruir a los miembros de la Justice League y por lo antes mencionado, nos imaginamos que Superman será uno de los primeros enemigos a vencer. Al igual que Gotham Knights, este videojuego se podrá terminar de manera individual o cooperativa.



Se espera que este juego salga en 2022 y será únicamente para Xbox Series X, PlayStation 5 y PC.

Al final y lo mejor para muchos, fue que pudimos ver el primer trailer de The Batman, donde Robert Pattinson será Bruce Wayne.

En este trailer con música de Nirvana pudimos ver a Bruce Wayne atormentado y con sed de venganza, la película se ve oscura y Pattinson se ve completamente diferente.

La película se ve que estará llena de violencia así que seguramente veremos la época oscura de Batman.

Se espera que el 1 de septiembre se pueda regresar a grabar lo que falta de esta cinta pero la fecha de estreno no se ha movido así que podremos saber más sobre este Batman el 1 de octubre de 2021.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

msr