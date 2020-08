¡No creras cómo se hicierón los audios de The Last of Us 2!

The Last of Us 2 no sólo se ha convertido en uno de los juegos más queridos de los últimos años no solo por su historia emocional, cada uno de los detalles de este juego parece haber sido hecha a la perfección para lograr un resultado impecable. Y uno de los elementos fundamentales para que este juego nos mantenga al borde de nuestro asiento sin poder dejar de jugarlo, es el audio.

The Last of Us part II

The Last of Us part II para la Playstation 4 continúa la dramática y desoladora historia del primer capítulo, la cual cambió el rumbo de la humanidad para siempre.

Cinco años han pasado, el mundo sigue sumergido en la pandemia y varios grupos humanos han creado fuertes para tomar el control sobre sus territorios y así defenderse de los infectados y otras facciones. Te puede interesar The Last Of Us Parte II - reseña en español

Efectos sonoros

Cada uno de los sonidos han hecho que The Last of Us 2 nos atrape y logré hacernos sentir que estamos formando parte de su historia, por eso no deja de sorprender este video en el que Beau Anthony Jimenez, el encargado del diseño de audio por parte de Naughty Dog, nos comparte algunos de los secretos de cómo se crearon algunos de los sonidos que podemos escuchar a lo largo de este increíble juego.

El video retrata varios procesos de creación que combinan una gran cantidad de productos cotidianos, con algunas herramientas, dando los grandicios resultados que ya conocemos.

Por Redacción Digital El Heraldo de México – MHL