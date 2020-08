¿Cómo afecta a los usuarios la filtración de código fuente de apps bancarias en México?

De acuerdo con algunos informes, existe evidencia que apunta a una supuesta filtración del código fuente de tres aplicación móviles bancarias, apps, propiedad de Citibanamex, BanCoppel y Banco Sabadell.

A primeras horas del 19 de agosto comenzaron los reportes, en redes sociales, en donde diversos usuarios compartieron capturas de pantalla en las que se podía observar el código fuente de las aplicaciones.

Trás varios reportes, Bank Security salió a decir, en Twitter, que efectivamente su código fuente había sido compartido por error de forma pública.

El código fuente de @novasolutionsys se ha publicado en un repositorio público. Entre los contenidos se encuentran los códigos fuente de las aplicaciones móviles de los bancos mexicanos como Citibanamex, BancoSabadellMX y BanCoppel.

¿Cómo afecta a los usuarios esta filtración?

La verdadera incógnita sobre esta filtración radica en que no se sabe, a ciencia cierta, cuál podría ser la magnitud de los datos de usuarios expuestos.

Según informa el especialista Javier Matuk, Citibanamex se puso en contacto directo con el para informarle que la información de los usuarios no ha sido comprometida de ninguna forma, por lo que no existe razón para preocuparse. Además aseguran que no ha sido vulnerado ningún sistema del banco.

La información del banco, de las cuentas, de los clientes y las transacciones son propiedad del banco y todo está completamente seguro. Ellos están aplicando protocolos de seguridad extendidos.

Hasta el momento BanCoppel y Banco Sabadell no han emitido una postura oficial al respecto. Por el momento, tampoco se han reportado incidentes anormales en dichos bancos, por lo que de momento no hay razón alguna para preocuparse.

