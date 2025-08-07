Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

¿Ya escuchaste sobre la nueva función de Instagram? Desde el miércoles anunciaron que ya está activada la función de repost, es decir, de repostear algún foto o video que te guste, tal y como ya lo hacías en Facebook, X o TikTok.

Al tratarse de una nueva característica, existen muchas dudas sobre este nuevo tipo de función en Instagram y aquí te las respondemos todas, ya que no solo serán tus amigos y seguidores quienes podrán ver lo que compartes, sino que también los encontrarás en tu perfil.

Si eres de las personas que todavía no tienen activada esta función, también te decimos cómo puedes activarla para que también comiences a compartir el contenido que más te gusta o con el que más te identificas. ¡No te pierdas todos los detalles!

¿Qué es la nueva función de repost en Instagram?

El repost de publicaciones en Instagram entró en función el miércoles 6 de agosto, te ayudará a compartir posteos y reels favoritos con tus amigos, quienes en su feed podrán encontrarse con el contenido que tú has reposteado para interactuar con él. Por supuesto, desde tu cuenta tú también podrás disfrutar de lo que las cuentas a las que siguen comparten.

¿Ya la usaste? (Foto: Meta)

Desde el blog de Meta se anunció que esta novedad llega junto a otras dos características como es el elegir de forma más responsable con quién compartes tu ubicación, es decir, que podrás seleccionar a cuáles de tus amigos les aparecerás visible en el mapa.

La otra sorpresa de la plataforma es que ahora los reels de Instagram tendrán una sección exclusiva de "Amigos"; cuando entres a ver un video te aparecerá "Reels" con contenido que te podría gustar y una más de "Amigos" en la que te aparecerán los videos que les han gustado a las cuentas que sigues.

"Lanzamos nuevas maneras de conectar mejor con tus amigos en Instagram. La gente siempre ha usado Instagram para compartir sus actividades y lugares. Ahora, con las publicaciones compartidas, el mapa y la pestaña 'Amigos' en Reels, es más fácil para ti y tus amigos mantenerse en contacto a través del contenido que disfrutan en Instagram", se lee en el mensaje de Meta.

¿Cómo se hace el Repost en Instagram?

El repost de Instagram funciona tal y como ocurre con otras redes sociales, es decir, que al darle clic al "compartir" o "repostear" las personas que te siguen y también quien entre a tu perfil podrá ver el contenido que decidiste repostear.

Lo que sí debes de tener en cuenta es que esta función solo te funcionará con perfiles públicos, ya que si algún amigo tuyo tiene su cuenta privada, no podrás repostear el contenido que suba a su perfil. Tras repostear puedes agregar un mensaje en el globo de texto. (Foto: Meta)

¿Cómo funciona el repost?

El repost en Instagram es fácil de usar y sólo basta con darle clic a las dos flechitas en círculo que aparecen en una publicación justo después del me gusta, comentarios y ahora repost antes de el enviar por mensaje.

En cuanto a dónde se podrán ver, es importante que sepas que en tu perfil ya está habilitada una nueva sección; ahora justo debajo de tu información encontrarás la cuadrícula del feed, el play de reels, las flechitas de compartir y finalmente las publicaciones en las que te han etiquetado.

Es en la tercera sección donde te aparecerán todos los reels o publicaciones que decidiste compartir; es importante mencionar que éstas están de forma pública, así que cualquier persona que entre a tu perfil podrá ver todo ese contenido. La mejor parte es que también podrás incluir mensajes.

Para ello:

Toca el botón de volver a publicar (las flechitas encontradas). Da clic en el globo de diálogo. Escribe tu mensaje. Dale clic a "Guardar". ¡Y listo!

¡Comienza a usarla! (Foto: Meta)

¿Se puede eliminar el Repost Instagram?

Si por error compartiste un reel o publicación que no deseabas compartir con tus seguidores, puedes eliminarlo de tus compartidos con un simple clic, pues bastará con únicamente volver a presionar el botón de repost para que el contenido deje de estar como uno de tus compartidos.

Repost Instagram no me aparece

Si no puedes acceder a esta nueva función de Instagram, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que la aplicación de tu celulr o tablet está actualizada; para ello ingresa a tu tienda y busca Instagram, y si te pide descargar la actualización, hazlo de inmediato.

En cambio, si está actualizada y sigues sin notar estos nuevos cambios, tendrás que esperar algunos días para que se te active; recordemos que cada que se lanzan nuevas funciones o características, hay usuarios a los que no se les instala de inmediato.