Cancelan casi 7 millones de cuentas de WhatsApp vinculadas a fraudes

Un total de 6.8 millones de cuentas de WhatsApp han sido eliminadas durante el primer semestre del año, de acuerdo con un reporte realizado por la firma de ciberseguridad Kaspersky.

La mayoría de las cuentas empleaban inteligencia artificial para, desde aplicaciones de citas, SMS o juegos, guiar a los usuarios hacia la aplicación de mensajería donde les robaban su información, les pedían depósitos bancarios o usurpaban su identidad.

“Las estafas han evolucionado. Con la inteligencia artificial, los delincuentes pueden crear textos bien redactados y convincentes, lo que dificulta que las víctimas detecten el engaño. “La automatización de estos ataques, sumada a la confianza que las personas depositan en WhatsApp, favorece la propagación de las estafas”, señala Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

Envíos, juegos e impuestos

De acuerdo con la firma de origen ruso, los mensajes sobre falsas entregas de paquetes, en las que se piden cantidades de dinero para dar supuestos objetos enviados desde el extranjero, son los más frecuentes.

A ellos se suman las ofertas para invertir en criptomonedas, las cuales se promocionan como oportunidades para obtener ganancias cuantiosas, invitaciones a juegos en línea y mensajes en los que los criminales suplantan a organizaciones del gobierno, asustando a los usuarios con multas si no depositan cierta cantidad de dinero.