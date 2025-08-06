Samsung prepara un cambio drástico en su nuevo sistema y bloqueará funciones esenciales

Samsung se prepara para lanzar One UI 8, su próxima gran actualización basada en Android 16. Pero más allá de las novedades esperadas en diseño e inteligencia artificial, lo que más ruido generó fue una decisión que afecta directamente a los usuarios más exigentes, como es la eliminación de funciones clásicas como DeX y el bloqueo a la instalación de ROMs personalizadas.

Según reveló el sitio especializado MDTech, esta nueva versión de la interfaz restringirá drásticamente la experiencia de escritorio que ofrecía DeX, la función que permitía convertir un teléfono Samsung en una computadora de bolsillo. En One UI 8, ya no se podrá redimensionar ventanas libremente, anclar aplicaciones, ni acceder a opciones avanzadas desde el clic derecho del mouse.

Samsung. Foto: iStock

En ese sentido, hay que decir que el nuevo escritorio de Samsung se parece más al de Android puro, con muchas menos herramientas y personalización. Lo cierto es que este movimiento responde a una estrategia más amplia: alinear la interfaz de Samsung con la visión de Google, dejando atrás desarrollos propios que durante años diferenciaron a la marca. A cambio, One UI 8 promete mejoras en fluidez, estética y funciones de inteligencia artificial, como traducción de llamadas en tiempo real y subtítulos automáticos mejorados.

El otro cambio polémico: bloqueo al bootloader

Además de los recortes en DeX, One UI 8 incluirá un cambio que impacta directamente a los usuarios que instalan sistemas personalizados: el bootloader ya no podrá desbloquearse. Esto significa que no se podrán instalar ROMs alternativas, una función clave para desarrolladores y entusiastas de la personalización.

El sistema introduce el código 'androidboot.other.locked=1', que bloquea completamente el bootloader en todos los dispositivos compatibles, en un giro hacia un sistema más cerrado ha generado críticas en foros especializados, donde muchos usuarios consideran que Samsung está abandonando su comunidad más técnica.

Samsung. Foto: iStock

Recordemos que One UI 8 ya comenzó su fase de prueba en dispositivos como el Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6 y las nuevas tabletas Galaxy Tab S10. Se espera que llegue de forma estable en septiembre, primero en la serie Galaxy S25, y luego en el resto del catálogo compatible.

Por otra parte, modelos como los Samsung Galaxy S21, Z Fold3 y Flip3 quedarían fuera de esta actualización. Además, algunos equipos de las líneas A, M y F tampoco recibirán la nueva versión.

Samsung decidió cerrar una etapa, al apostar por la estandarización de Android y priorizar funciones automáticas, se aleja de los usuarios que valoraban la personalización profunda y la productividad avanzada. One UI 8 representa un salto hacia una interfaz más limpia y controlada, pero a un alto costo para quienes usaban el ecosistema Samsung más allá de lo básico.