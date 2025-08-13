Fortnite le da un “Shock Explosivo” a Apple y Google en Australia

Epic Games obtuvo esta semana una victoria clave en su prolongada disputa con Apple y Google, después de que el Tribunal Federal de Australia dictaminara que ambas compañías tecnológicas abusaron de su poder de mercado en el caso relacionado con el popular videojuego Fortnite. La decisión representa un importante triunfo para el desarrollador y podría sentar un precedente en la regulación de las tiendas de aplicaciones digitales.

El conflicto comenzó en 2020, cuando Apple y Google retiraron Fortnite de sus respectivas tiendas, App Store y Google Play, tras la implementación por parte de Epic Games de un sistema de pagos directo dentro de la aplicación. Este mecanismo evitaba el pago de comisiones de entre el 15 % y el 30 % que las plataformas cobran por las transacciones realizadas en sus ecosistemas. Con una base de cientos de millones de usuarios, la medida de Epic buscaba ofrecer precios más competitivos a los jugadores y reducir la dependencia de los desarrolladores respecto de los gigantes tecnológicos.

La eliminación de Fortnite desató una ofensiva legal de Epic Games contra ambas corporaciones en múltiples jurisdicciones. Australia se convirtió en uno de los escenarios más relevantes, no solo por la magnitud del mercado local, sino por el potencial impacto internacional de su fallo.

Foto: X

En su resolución, el juez Jonathan Beach concluyó que Apple y Google ejercen un dominio significativo sobre la distribución de aplicaciones móviles, limitando la competencia y obligando de facto a los desarrolladores a aceptar comisiones elevadas.

Es una VICTORIA para los desarrolladores y los consumidores de Australia”, celebró Epic Games en un comunicado.

Aunque el tribunal rechazó parte de las acusaciones de Epic —en particular, aquellas que alegaban que Apple y Google incurrieron en conducta desleal—, la determinación de abuso de poder de mercado constituye un triunfo sustancial para la compañía desarrolladora. La sentencia valida su argumento principal: que el control exclusivo de las tiendas de aplicaciones por parte de estas empresas restringe la innovación y eleva los costos para toda la industria.

Tras conocerse la decisión, un portavoz de Google expresó su desacuerdo con algunos puntos del fallo. “Revisaremos la decisión completa cuando la recibamos y evaluaremos nuestros próximos pasos”, indicó. Apple, por el momento, no ha emitido declaraciones.

Para analistas del sector, el veredicto australiano podría influir en procedimientos judiciales y legislativos en otros países, en un contexto global marcado por el creciente escrutinio sobre las prácticas comerciales de las grandes tecnológicas. Epic Games, que mantiene litigios similares en Estados Unidos, Europa y otras regiones, consolida con este resultado un impulso legal que podría modificar el equilibrio de poder en el mercado de aplicaciones móviles.