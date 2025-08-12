Epic Games anuncia ajustes en Fortnite para mejorar la experiencia de los jugadores en la Temporada 4 del Capítulo 6

La Temporada 4 del Capítulo 6 de Fortnite, titulada “Shock Explosivo”, comenzó el 7 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 1 de noviembre del mismo año. La trama gira en torno a una invasión masiva de criaturas insectoides —denominadas Vespo, Bombarderos y Reinas— que han tomado el control de diversas zonas de la isla.

Esta temporada también incluye colaboraciones destacadas, como Power Rangers, con el Ranger Verde y el Megazord como contenido especial y Halo, con armaduras Spartan disponibles en el Pase de Batalla, reforzando así la propuesta visual y temática del juego.

Para enfrentar la amenaza, los jugadores se unen a la fuerza especial O.X.R. (Onimorph eXtermination Rangers), cuyo objetivo es erradicar la plaga. El arsenal disponible incluye nuevas y potentes armas como el Bichobláster, el Enjambre Explosivo (un lanzacohetes de precisión), la Escopeta Barredora, el Fusil O.X.R. y la Hoja Bláster inspirada en los Power Rangers.

Las correcciones se realizaron con base en los nuevos modos de juego. Foto: X

Epic Games anuncia correcciones y ajustes en Fortnite

Epic Games, desarrolladora del exitoso videojuego Fortnite, informó este martes, a través de las redes sociales oficiales del título, sobre una serie de actualizaciones y ajustes destinados a mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente en lo referente a recompensas, torneos y emparejamientos en los modos competitivos.

La compañía anunció que ya fue solucionado un problema que impedía a los poseedores del Pase de Batalla SUPER reclamar el estilo Morgan Myst Supernova. Además, aclaró que el mensaje de concesión de esta recompensa pudo haber mostrado erróneamente la inclusión de una pantalla de carga adicional. Esta última será entregada a todos los jugadores que cumplan con los requisitos en una futura actualización.

En cuanto a la escena competitiva, Epic Games informó que, debido a inconvenientes técnicos que provocaban bloqueos, las copas por divisiones programadas para mañana serán reprogramadas. La empresa indicó que notificará a la comunidad sobre las nuevas fechas tan pronto como se definan, con el objetivo de garantizar la estabilidad de las partidas y la equidad en las competencias.

Asimismo, se implementó una solución para un fallo que afectaba el emparejamiento de jugadores con rango Platino o superior en los modos Clasificatoria de Batalla Campal con rango y Clasificatoria de Cero Construcción. El problema dificultaba que usuarios de alto nivel encontraran partidas de forma óptima, lo que impactaba negativamente en la fluidez del juego competitivo.

Epic Games concluyó señalando que continuará supervisando el rendimiento de los servidores y ajustando las mecánicas de emparejamiento según sea necesario.