Epic Games ajusta el balance en Fortnite Temporada 4 del Capítulo 6 "Shock Explosivo"

Desde el pasado 7 de agosto, Fortnite a dado comienzo a la Temporada 4 del Capítulo 6, marcada por una narrativa más oscura y un nuevo desafío: la llegada de criaturas alienígenas insectoides. Estas surgieron de un tentáculo en descomposición dejado por la Mente Maestra, el enemigo derrotado por Superman en el cierre de la temporada anterior.

Para enfrentar la amenaza, Epic Games anunció una colaboración con Halo, incorporando armaduras SPARTAN IV femeninas como nuevas skins. La elección no es casual: en la saga, los protagonistas combaten a los Flood, una especie parasitaria con similitudes a los nuevos invasores.

El mapa también recibirá cambios significativos. Nidos alienígenas aparecerán en múltiples zonas, junto a bases militares que ofrecerán tanto combate como suministros estratégicos. Además, se sumará un arma inédita: el enjambre explosivo, cuya naturaleza biológica promete ser clave contra los enemigos.

Desde 2017, Fortnite ha demostrado su capacidad de reinventarse en cada temporada. Ahora, con un enfoque cargado de ciencia ficción, alianzas icónicas y un tono más estratégico, la Temporada 4 busca mantener la expectación y el entusiasmo de su comunidad global.

¡Huele a territorio nuevo! ¡Reúne a tu equipo y vámonos con todo AL*! pic.twitter.com/reQ7J0PrXp — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) August 6, 2025

Fortnite Shock Explosivo: Buffs y nerfs del nuevo parche

Con la llegada de la Temporada 4 del Capítulo 6, Epic Games anunció la entrada en vigor de una serie de ajustes de balance para el juego, con el objetivo de nivelar el campo de juego. Las modificaciones buscan contener a las armas y objetos que estaban dominando las partidas y, al mismo tiempo, potenciar a otras que habían quedado rezagadas.

Entre las mejoras más notables, el Disparaplomo 3000 recibió un ajuste en su retroceso, lo que facilita disparar ráfagas continuas con mayor precisión. Por otro lado, el sistema de Rangos R.X.O. ahora otorga un progreso más rápido al noquear o eliminar enemigos, especialmente en el modo Solitario.

No todo fueron mejoras: el Medallón de salto y los Medallones Oleada redujeron ligeramente su poder, mientras que las Ondas de choque tendrán una frecuencia de aparición menor.

En cuanto al arsenal, el Revólver demoledor perdió la capacidad de realizar la “corredera doble” y su efectividad a larga distancia disminuyó. Además, el Destructor de enjambres ahora inflige menos daño a jugadores y estructuras, aunque mantiene su potencia contra insectos para seguir provocando explosiones masivas.

Los ajustes de balance de C6S4 Shock Explosivo ya están activos, enfocados en contener a algunos de los que estaban rindiendo de más y potenciar a otros.



Disparaplomo 3000: se mejoró el retroceso, haciendo más fácil soltar ráfagas de plomo.



Rangos R.X.O.: progresan más…

Con estos cambios, Epic Games busca mantener el dinamismo y la competitividad de Fortnite, ajustando las piezas clave del meta para que ninguna estrategia o arma se imponga de forma abrumadora.