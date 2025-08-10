Fortnite y Power Rangers: el Dino Megazord se prepara para su debut ¿Cuándo llega?

La fiebre por los Power Rangers ha regresado con fuerza al universo de Fortnite. Epic Games confirmó que la colaboración más esperada de la Temporada 4 del Capítulo 6 no solo traerá a los icónicos héroes de los años 90, sino que culminará con la llegada del elemento más emblemático de la franquicia: el Dino Megazord.

El anuncio oficial, realizado a través de un tráiler que mezcla imagen real con la estética tokusatsu de la serie original, dejó a la comunidad en un estado de expectación pocas veces visto. Grabado en Vasquez Rocks, lugar de culto para producciones de ciencia ficción, el video inicia como un enfrentamiento típico de Fortnite contra criaturas alienígenas, pero pronto da paso a un momento cargado de nostalgia: los Power Rangers aparecen en formación, listos para combatir… y cierran con la imponente silueta del Megazord emergiendo entre relámpagos.

La temporada “Shock ‘N Awesome”, estrenada el pasado 7 de agosto, ya incluye en su Pase de Batalla al legendario Green Ranger, conocido como Tommy Oliver, con estilo alternativo de White Ranger, mientras que en la tienda de objetos están disponibles los Rangers rojo, azul, amarillo, negro y rosa, junto con accesorios, gestos y la icónica canción Go Go Power Rangers en formato Jam Track. Sin embargo, será a partir del 16 de septiembre cuando el verdadero plato fuerte entre en juego: el Dino Megazord.

El Dino Megazord en Fortnite

Según Epic Games, este coloso mecánico no estará disponible de manera inmediata ni como simple objeto cosmético. Su desbloqueo dependerá de una serie de desafíos especiales de mitad de temporada, diseñados para incentivar el trabajo en equipo y mantener a la comunidad activa durante varias semanas. Las recompensas serán progresivas y culminarán con la obtención del skin del Megazord, que, de acuerdo con filtraciones recurrentes, podría incluir variantes visuales, efectos dinámicos y animaciones exclusivas inspiradas en la serie original.

El Megazord, símbolo máximo de la unión y fuerza de los Power Rangers, es una figura que trasciende generaciones. Para los jugadores que crecieron en la década de los 90, su llegada a Fortnite es una oportunidad de revivir las escenas en las que los Rangers unían sus Zords para enfrentar amenazas de escala colosal. Para las nuevas audiencias, es una puerta de entrada a uno de los iconos más reconocibles de la cultura pop televisiva.

En el contexto del battle royale, su inclusión podría suponer más que un elemento estético. Epic Games no ha descartado la posibilidad de que el Megazord tenga funcionalidades interactivas, aunque no ha revelado detalles concretos. Esto abre la puerta a especulaciones sobre eventos en vivo, cinemáticas especiales o incluso modos de juego temporales que permitan a los jugadores pilotarlo en combates masivos.

La estrategia de reservar su lanzamiento para mitad de temporada responde a una tendencia cada vez más marcada en Fortnite: extender el ciclo de interés con contenido escalonado. Así, el Megazord se convierte en el punto de anclaje narrativo y emocional de toda la colaboración, asegurando que la conversación y la expectativa se mantengan activas durante más de un mes.