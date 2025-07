Si tu router WiFi cuenta con esta ranura, tienes ante ti una joya a la que puedes sacarle todo este provecho

Un error común que todos cometemos en la casa o en el trabajo es ver al router WiFi únicamente como el aparato que nos ayuda a tener señal de internet en los celulares, la computadora, las televisiones o en Alexa; sin embargo, tiene muchos usos que sólo los expertos conocen y que son una verdadera joya que te salvara. ¿Quieres conocer más?

Lo primero que tienes que revisar es si tu router WiFi tiene un puerto USB, ya que esta conexión te será de mucha ayuda en cosas simples y que seguramente ya conoces, pero también a tener la joya del tesoro: usarla para guardar información en una nube local. Tal y como lo lees, esta entrada te puede servir par guardar información y archivos tal y como lo harías en Google Drive y OneDrive, ¡pero completamente gratis!

Recordemos que tanto OneDrive como Google Drive te pueden ayudar a almacenar información en sus versiones gratuitas, aunque para un mayor tamaño de memoria es necesario comprar un plan de pago que te permita seguir usando sus funciones. Sin embargo, con este dispositivos que nos permite tener Internet de forma inalámbrica también puedes conseguir lo anterior, aunque será necesario que tengas un disco duro externo o memoria USB.

Aquí te contamos cómo puedes lograr que tu router no sólo distribuya conexión a tu casa y que no sólo se quede con las conexiones Ethernet, sino que también lo uses para conectar un disco duro que te ayude a guardar todos los archivos que necesites como son fotos, videos, documentos y más.

¿Conocías esta función? (Foto: Pexels)

¿Cómo se usa el disco duro en el router WiFi?

¿Quieres subir archivos a la nube sin gastar en una suscripción? Lo único que necesitas es un disco duro o una memoria USB de gran capacidad, que deberás conectar al router WiFi (siempre y cuando el aparato lo tenga) y así de fácil podrás guardar toda la información y archivos que necesites, de ahí que debas asegurarte que la capacidad sea suficiente para que no se llene al cabo de unos archivos.

Al hacer lo anterior lograrás que todos los archivos que "subas" a esta memoria los puedas compartir entre los distintos dispositivos que se conecten al reuter WiFi. Si tienes dudas de cómo usar el puerto USB de la mejor forma, aquí te dejamos un sencillo tutorial para que uses tu disco duro como un dispositivo NAS.

Paso a paso:

Accede a la interfaz de tu router WiFi e inicia sesión. Conecta el disco duro por medio del puerto USB del router. Una vez encendido de al menú y selecciona Almacenamiento USB o Servidor de Archivos; dentro activa el modo Samba (AMB) y FTP. Finalmente configura qué dispositivos conectados a la misma red WiFi pueden tener acceso a esta información.

Tendrás acceso a tu información desde cualquiera de los dispositivos autorizados. (Foto: Pexels)

¿Para qué sirve el puerto USB del router WiFi?

Ahora que conoces la función secreta del router WiFi para almacenar información, deja de usarlo únicamente paras funciones más conocidas y evita que la memoria de tus celulares y computadoras se saturen, para que en su lugar crees carpetas en un disco duro externo que sólo ocupará el puerto USB del dispositivo.

Funciones básicas del router: