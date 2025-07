¿Fan de los labubu? ¡Cuidado! En estos sitios podrían robar tus datos

Sin duda alguna, los labubu son el juguete más popular de lo que va de 2025. Su viralización en redes sociales, además de su aceptación entre millones de personas, está detrás de su éxito.

Numerosos ciberdelincuentes en todo el mundo han aprovechado precisamente la popularidad de los labubu para defraudar a los entusiastas del muñeco, originario de Hong Kong, para vaciar sus cuentas.

“Los estafadores están explotando el furor por los labubu con sitios fraudulentos y llamados urgentes a la acción que se aprovechan del entusiasmo de los fans por conseguir ediciones raras o limitadas. “Estas plataformas falsas ya están apareciendo en varios idiomas, lo que amplía su alcance. Se recomienda a los usuarios que compren únicamente a través de canales verificados, como los oficiales de Pop Mart, revisando cuidadosamente la URL del sitio para comprobar su autenticidad”, explica María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

¿Cómo evitar el riesgo al comprar labubu en internet?

De acuerdo con la plataforma de seguridad cibernética, esto es lo que debes tomar en cuenta antes de adquirir este popular muñeco

Desconfía de ofertas poco realistas y la oferta de ediciones exclusivas a precios irreales

No compartas información sensible en sitios no verificados

Prefiere pagar con tarjetas virtuales o plataformas seguras, como PayPal

Compara y consulta las promociones para checar su veracidad