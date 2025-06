Modo Labubu en WhatsApp: GUÍA fácil para activarlo rápidamente

El furor por los Labubu llegó a la tecnología, todo mundo quiere tener en WhatsApp el modo de moda donde puedes personalizar para que aparezca y aunque el "modo Labubu" no es una función oficial, sino una tendencia creativa, muchos usuarios quieren saber cómo personalizarla para tener un estilo propio.

El modo Labubu se usa principalmente para enviar mensajes con frases adorables, exageradas o "tiernas", acompañadas de emojis y stickers que representan a Labubu o imitan su personalidad juguetona de la marca POP MART, ¿quieres saber cómo subirte a este trend? Aquí te decimos.

¿Cómo instalar el modo Labubu en WhatsApp?

Cambia tu estilo de escritura:

Empieza a escribir como si fueras Labubu, usa frases como:

“Hola, soy Labubu y vine a darte abracitos peluditos"

“Labubu se pone triste si no me contestas”

Añade diminutivos, acentos juguetones o faltas ortográficas intencionales para mayor efecto cómico.

Usa emojis y stickers estilo Labubu:

Llena tus mensajes de emojis como: corazones, osos, conejos, estrellas

Súmate a esta tendencia de forma segura. Foto: Especial

Busca en Telegram o WhatsApp Web paquetes de stickers con la palabra "Labubu" o relacionados con personajes de POP MART.

También puedes descargar stickers desde apps como Sticker.ly.

Cambia tu nombre y foto de perfil:

Cambia tu nombre en WhatsApp a:

“Labubu ”, “LaBubUu tIeRniTo ” o algo similar.

Usa una imagen de Labubu como foto de perfil (puedes buscar en Google Imágenes o Pinterest).

Comparte frases en estados o grupos:

Ejemplos:

“Labubu dice que te ama con sus pelitos despeinados ”

“Modo Labubu activado: prohibido estar triste ”

Ojo, pues no hay un modo Labubu oficial en WhatsApp, todo esto es sólo para diversión y expresión creativa, no cambia ninguna función interna de WhatsApp. No instales aplicaciones externas que prometan activar el "modo Labubu", ya que pueden ser peligrosas o contener virus que terminen robando tu información personal y afectando tu celular.