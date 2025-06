Más de 7 millones de cuentas de Netflix, Disney y Amazon fueron pirateadas durante 2024

¿Te ha llegado un mensaje de que alguien más accedió a tu cuenta de Netflix desde un sitio distinto a tu casa? Cuidado: puedes ser uno de los más de siete millones de personas que han sufrido la vulneración en este tipo de cuentas.

De acuerdo con el reporte realizado por la empresa de ciberseguridad Kaspersky, las cuentas de Netflix son las más deseadas por los delincuentes digitales, pues lograron acceder a más de 5.6 millones de contraseñas.

Más de medio millón de cuentas de Disney+ también sufrieron accesos no reconocidos, mientras que Amazon quedó en un lejano tercer lugar, con mil 607 cuentas, aunque aquí es México el primer lugar a nivel mundial.

“Los criminales no obtuvieron todas estas credenciales directamente de las plataformas, sino como parte de campañas de robo de información más amplias, que involucraron el uso de malware escondido en descargas de programas o plataformas no oficiales, contenido pirateado, extensiones de navegadores o apps comprometidas”, explican voceros de Kaspersky .

Sin embargo, entrar a conocer tu historial en Netflix no es lo que buscan los ciberdelincuentes. De acuerdo con los expertos, hacerse con tus cuentas de streaming solo es el primer paso para vulnerar tus datos bancarios y otra información sensible.

“Las plataformas de streaming no solo concentran millones de usuarios, sino también la atención de los cibercriminales. Las amenazas no siempre son visibles: basta con instalar una aplicación no oficial o hacer clic en una descarga sospechosa para que el malware comience a recolectar datos sensibles en segundo plano.

“Lo preocupante es que muchas veces los usuarios no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde”, señala Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.