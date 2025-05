¿Cómo saber si alguien me BLOQUEÓ de WhatsApp?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, con más de 2 mil millones de usuarios activos. Sin embargo, como cualquier otra red social, también es un espacio donde las relaciones pueden cambiar, enfriarse o romperse y una de las señales más claras de un distanciamiento digital es cuando alguien decide bloquearte.

Este fenómeno no solo genera curiosidad, sino también ansiedad, incertidumbre y, en ocasiones, malestar. Cuando alguien nos bloquea, significa que esa persona ha decidido restringir la comunicación con nosotros dentro de la plataforma; a diferencia de otras plataformas, WhatsApp mantiene cierta discreción en cuanto a las acciones de bloqueo ya que no te enviará una notificación ni una alerta si un contacto decide bloquearte.

De acuerdo con directivos de dicha aplicación, esta decisión busca proteger la privacidad de los usuarios, pero puede generar dudas e incertidumbre para quien sospecha que ha sido bloqueado, por lo que una de las preguntas más comunes es: ¿cómo saber si alguien me bloqueó en WhatsApp?

¿Cómo saber si me bloquearon de WhatsApp sin que se den cuenta?

Cuando un usuario bloquea a otro en WhatsApp, se produce una serie de restricciones específicas que aquí te comparto. Pero es importante recalcar que si confirmar el bloqueo te causa ansiedad, debes recordar que no puedes obligar a alguien a mantener el contacto. Lo mejor en estos casos es respetar la decisión del otro y evitar insistir o acosar por otros medios ya que esto podría ser considerado una invasión a su privacidad.

WhatsApp mantiene la privacidad y no informa explícitamente si alguien bloquea a otro usuario, para evitar confrontaciones y mantener la discreción.

Fotografía: Freepik.

No puedes ver su última conexión o su estado "en línea"

Una de las primeras señales que genera sospechas es cuando ya no puedes ver la "última vez" que esa persona estuvo en línea ni si está "en línea" cuando sabes que suele usar frecuentemente la aplicación, pero esta no es una prueba concluyente ya que WhatsApp permite configurar la privacidad para ocultar esta información incluso sin bloquear a nadie. Aun así, si este indicio se suma a otros, puede tener mayor peso.

No aparece su foto de perfil

Otro de los signos más comunes es que desaparezca la foto de perfil del contacto; si antes tenía una imagen visible y ahora solo ves el ícono genérico (el avatar gris con silueta), podría significar que fuiste bloqueado. Nuevamente, hay que considerar que el usuario también podría haber eliminado su foto o cambiado la configuración de privacidad para que solo ciertos contactos puedan verla, pero si este cambio coincide con otros signos, es más probable que se trate de un bloqueo.

Tus mensajes solo muestran una sola "palomita"

En WhatsApp, los mensajes enviados muestran un "check" o mejor conocido como "palomita" cuando han sido enviados al servidor, y dos checks (o "palomitas") cuando han sido entregados al dispositivo del destinatario. Si envías mensajes a alguien y solo aparece un check de forma indefinida (durante horas o días), es posible que te haya bloqueado.

Si el otro usuario tuviera su celular apagado o sin conexión a internet por mucho tiempo también se mostraría solo un check, pero es raro que alguien esté totalmente desconectado por varios días. Si los mensajes no cambian de estado durante mucho tiempo, es muy probable que fuiste bloqueado por lo que este podría ser uno de los indicadores más fuertes. Si bien estas pistas pueden ayudarte a identificar si fuiste bloqueado, la única manera de confirmar al 100% es a través de una comunicación directa.

Fotografía: Freepik.

No puedes hacer llamadas de voz ni videollamadas

Cuando alguien te bloquea, no puedes comunicarte por llamadas dentro de WhatsApp por lo que si intentas realizar una llamada de voz o videollamada y esta no se conecta, o se queda "llamando" sin que nunca suene, es probable que te hayan bloqueado. Claro está, puede haber otras razones técnicas, como una mala conexión de internet o que el usuario haya apagado el teléfono, pero si esto se mantiene durante varios intentos en distintos momentos del día, es una señal bastante clara.

No puedes ver sus actualizaciones de estado

Las actualizaciones de estado (similar a las historias de Instagram) también pueden ocultarse, pero si una persona solía subir contenido con frecuencia y de repente ya no ves nada de ella, es posible que te haya excluido de su lista de contactos con permiso para ver estados o que te haya bloqueado completamente. WhatsApp permite ocultar estados a ciertos contactos de forma selectiva, así que este indicio no es concluyente por sí solo, pero sí refuerza la sospecha si ocurre junto a otros signos mencionados.

No puedes añadirlo a grupos

Este es uno de los indicios más definitivos; si intentas crear un grupo en WhatsApp y no puedes añadir a esa persona, y en su lugar recibes un mensaje como: "no se pudo añadir a este contacto", es muy probable que te haya bloqueado. Esto se debe a que WhatsApp no permite que un usuario que te ha bloqueado sea añadido a un grupo por ti, como una forma de proteger su privacidad, esta restricción es difícil de eludir y por eso representa una prueba bastante sólida. Si alguien decide bloquearte, es importante respetar su espacio y privacidad.

Fotografía: Freepik.

Usa otra cuenta o pídele a alguien que verifique

Si tras observar todas estas señales aún tienes dudas, una forma de verificar es preguntar a un amigo en común si puede ver el perfil, la foto, los estados o la hora de última conexión del contacto en cuestión. También puedes usar una segunda cuenta de WhatsApp si la tienes o pedirle a alguien que lo intente agregar a un grupo, si ese otro usuario puede hacerlo y tú no, es casi seguro que te han bloqueado.