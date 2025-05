¿Qué significa la letra N en la pantalla del celular y qué conviene más, dejarlo activada o quitarla?

Los celulares son indispensables actualmente, pero, ¿alguna vez te has preguntado si le estás sacando el máximo provecho a tu dispositivo? Tal vez la respuesta es que no y no te culpamos, pues muchos únicamente lo tienen por la cámara, por las redes sociales o para mantenerse en contacto con sus seres queridos.

Y lo anterior es un grave error, ya que existen muchas funciones y herramientas que puedes usar a tu favor, un ejemplo perfecto es la letra N que aparece en la parte superior de la pantalla del celular y de la que sólo pocos conocen el significado. Si tú eres uno de ellos, aquí te lo contamos pues te puede ayudar a hacer pagos, ¡y más!

Además, te enseñamos a cómo puedes usarla y cuál es la recomendación que dan los expertos en dispositivos móviles, es decir, en qué conviene más, si dejarla activada todo el tiempo o si es mejor quitarla y sólo encenderla en casos necesarios. Así que toma nota y ve qué es lo que más te conviene.

¿Qué es la N que aparece en el celular?

El símbolo de la N que aparece en la barra de notificaciones de los celulares Android, entre ellos el Samsung, es una tecnología de NFC que permite que dos dispositivos electrónicos se mantengan en comunicación de forma inalámbrica; sin embargo, el uso es exclusivamente si los equipos se encuentran a una distancia corta.

¿Sabes para qué sirve el NFC? (Foto: ChatGPT)

¿Qué significa NFC? Esta tecnología de Near Field Communication (NFC) o en español, Comunicación de Campo Cercano se usa de forma inalámbrica para intercambiar archivos, información o pagos cuando dos equipos se encuentran cercanos.

Si bien el nombre de esta herramienta es Near Field Communication o NFC, por su abreviación, en los celulares Android es común detectarla con el símbolo de una N mayúscula; mientras que en los iPhone por su sistema operativo iOS, siempre se mantiene activa, pero el ícono no está a la vista en las pantallas.

Algunos de los usos más comunes de la NFC y que puedes hacer desde tu celular destacan los pagos sin contacto, transacciones, conectar dispositivos compartir información, acceder a servicios, acceder a redes de transporte público como el Metro y el Metrobús, al menos en la CDMX.

¿Cómo quitar la N que aparece en mi celular?

En caso de que no quieras mantener activa la NFC, ya sea porque no la uses o por seguridad, puedes desactivarla en la configuración de tu teléfono y por lo tanto, también dejarás de ver el símbolo de la N en la barra de notificaciones. Aunque, lo anterior sólo aplica para los dispositivos Android, ya que en los iPhone no es posible desactivarla.

Entra a los ajustes/configuración de tu celular. Da clic en Conexiones. Enciende o apaga la opción de Pagos NFC y sin contacto. ¡Y listo!

Aunque muchos expertos aseguran que no existen peligros al mantener la N activada todo el tiempo y así poder usarla cuando sea necesario, otros aseguran que sí está presente el riesgo de que alguien pueda hacer el uso de tu lector de NFC sin que te des cuenta. Así que la decisión de encenderlo o apagarlo es completamente tuya.