HONOR redefine las soluciones móviles de IA con una PC impulsada por Snapdragon, un AI Agent en el dispositivo y detección de deepfakes de IA en IFA 2024

Hoy, en IFA 2024, HONOR presentó tres soluciones innovadoras de Inteligencia Artificial (IA) móvil: la PC con IA impulsada por las plataformas Snapdragon® X Elite, el AI Agent y la Detección por IA de deepfakes o contenido falso en la red.

El lanzamiento estuvo acompañado por un panel de discusión con la participación de George Zhao, CEO de HONOR; Alex Katouzian, director general del Grupo MCX en Qualcomm Technologies, Inc. y Mark Linton, vicepresidente de Ventas de Socios de Dispositivos en Microsoft. Juntos, exploraron la convergencia de la tecnología de IA y Snapdragon, discutiendo cómo estas innovaciones están moldeando el futuro de la IA móvil.

"Cuando se trata de computación móvil, la IA no es solo una palabra de moda, es una revolución", comentó George Zhao, CEO de HONOR Device Co., Ltd. "En HONOR, estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios para ofrecer capacidades de IA potentes y una conectividad fluida, mientras protegemos la privacidad de nuestros usuarios. A través de la colaboración abierta con líderes de la industria, estamos creando dispositivos que empoderan a las personas y redefinen lo que es posible".