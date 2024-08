Google falla, reportan la caída del sistema en Gmail y al subir archivos en Drive

Google es una de las plataformas que más conectan al mundo, pues no importa donde este seguro que has estado conectado con ella, ahora el sistema de downdetector, ha mencionado que sus sistemas están fallando, por lo que si no puedes subir o compartir archivos esta es la razón.

Donde se ha podido ver que, al menos en las últimas horas, al menos 4 mil usuarios han reportado las fallas del sistema de Google, como lo son Gmail y Google Drive, recordando que el sistema es uno de los más usados tan solo por las personas y empresas en todo el mundo.

Fue en redes sociales donde se comenzó a ver una serie de publicaciones en las que se menciona que Google está teniendo problemas a nivel mundial, por lo que si no puedes iniciar sesión, enviar emails es por esta razón, ya que en las últimas horas ha habido errores.

Y es que Downdetector es una herramienta que recolecta las notificaciones de los diversos usuarios que han estado reportando que tienen un error, así es cómo podemos saber que desde la 13:30 de este día diferentes usuarios han estado reportando fallas en el sistema de Google.

Así se ve en Google Workspace el estado de Gamil/créditos: Google

En donde, además, podemos ver que las quejas y reportes más destacados son en un 65% del sitio web, 35% sobre Google Drive y 5% sobre el inicio de sesión, por lo que como recomendación no reinicies tu dispositivo o te quejes con el proveedor de internet, pues es culpa de Google.

También en los comentarios podemos ver cómo es que los usuarios mencionan que no pueden redactar mensajes o que la plataforma de Gmail está emitiendo un aviso que señala que se ha producido un error, por lo que es posible que sí has estado enviando correos en la última hora, no se puedan guardar.

Así aparace el sistema interrumpido en Google Workspaces/créditos: Especial

E incluso si intentas ir al espacio de Google Workspace donde se pueden ver los diferentes servicios de Google y su estado en línea, podemos ver cómo es que la casilla de Gmail está con una señalización amarilla, que mencionar que está en una pequeña interrupción de servicio.