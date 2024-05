¿La alarma de tu iPhone no funciona? Te decimos por qué pasa y cómo solucionarlo

Usuarios de redes sociales compartieron que han tenido fallas en su iPhone, cuando se trata de poner alarmas o en el sonido de las notificaciones y llamadas, afectando las actividades diarias de los miles de usuarios.

El reclamo por la falla comenzó con Alyssa, quien en su cuenta de Tik Tok compartió que la alarma que colocó en su iPhone como sonó, lo que provocó que perdiera las primeras horas de escuela, y un examen.

“Tal vez, como a veces, el problema soy yo y no pongo las alarmas. Pero esta vez, lo juro por Dios, puse las alarmas y no sonaron”, explicó en un video, en el que recalcó que configuró cinco alarmas para poder despertarse.

El testimonio de Alysha alcanzó más de tres millones de vistas, y sirvió para que miles de internautas compartieron su experiencia, asegurando que no es la única que ha tenido el problema de que la alarma no sonará o sonora en silencio.

Algunos usuarios compartieron que esto ocasiona otros problemas, como que llamadas y notificaciones no suenan. Incluso cuando se tiene el volumen al máximo y este no esté en silencio.

Como muestra de que este problema no es reciente, la comunidad de internautas compartió que han usado una aplicación llamada Alarmy, en vista de que las alarmas incluidas en el celular no funcionan.

Estos fallos se comenzaron a ver desde mediados de marzo, con la llegada de iOS 18, sin embargo, es un fallo aleatorio, lo que quiere decir que no afecta a todos los móviles, si no, a unos cuantos.

La compañía reconoció el problema y dijo que trabajaría en él, sin dar más detalles, después de que la periodista especializada en tecnología, Joanna Stern, denunciará esta situación:

“¡Today Show me llamó anoche y me dijo que las alarmas del iPhone no funcionan! No había escuchado eso, pero Apple confirmó esta mañana que está al tanto de un problema que causa que algunas alarmas no reproduzcan ningún sonido y que está trabajando para solucionarlo.”, compartió Stern a través de X.