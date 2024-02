Telegram se renueva a lo grande: estas son las 10 nuevas funciones que vas a querer probar ¡ya!

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental de nuestras vidas, incluso hay estudiosos de la comunicación que aseguran que estas aplicaciones influyen actualmente en la identidad de las personas. Sin embargo, ahora ese no es el tema, en esta ocasión te compartiremos las nuevas funciones que tiene Telegram, una app de mensajería.

Más allá del mercado que acapara WhatsApp o Messenger, Telegram en los últimos años ha ganado terreno debido a su estilo alternativo y funciones más llamativas. ¿A caso no has usado la red de la palomita cuando las aplicaciones tradicionales tienen caídas?

A lo largo de enero, la app agregó 10 funciones nuevas, incluyendo una actualización de Mensajes guardados, mensajes de voz y videomensajes de un uso que se eliminan después de reproducirlos, confirmaciones de lectura detalladas que muestran a qué hora se leyó tu mensaje y mucho más.

Ya conocías las funciones de Telegram

Foto: ´Pixabay

En qué consiste cada nueva función de Telegram

Mensajes guardados 2.0

Cada usuario de Telegram tiene un chat llamado Mensajes guardados, un lugar para notas, recordatorios y mensajes reenviados de otros chats. Esta actualización convierte a Mensajes guardados en un poderoso sistema de almacenamiento para tus enlaces

Ve mensajes guardados por chat

El nuevo modo “Ver como chats” te permite ver una lista de chats desde los que has reenviado mensajes. Estos chats contendrán todos los mensajes que reenviaste a Mensajes guardados de usuarios, grupos y canales.

Podrás tener un archivo con tus mensajes

Foto: ´Pixabay

Etiquetas para mensajes guardados

Para que tengas aún más organización, puedes añadir múltiples etiquetas a tus mensajes guardados que te permiten filtrarlos rápidamente en la búsqueda.

Mensajes guardados en la multimedia compartida

Los chats, grupos y canales tienen una sección de multimedia compartida para acceder a fotos, enlaces, música y más.

Búsqueda mejorada

Han mejorado la búsqueda en todos los chats: ahora es más fácil navegar en tus resultados de búsqueda y verlos como una lista compacta.

Podrás pausar y reanudar cualquier grabación

?????Foto: ´Pixabay

Mensajes de voz y video de un uso

La opción de ver una vez ahora está disponible para mensajes de voz y video. Estos mensajes se pueden reproducir una vez antes de que sean eliminados automáticamente, con una animación que te hará querer enviarlos sin cesar.

Pausa y reanuda la grabación

Mientras grabas cualquier mensaje de voz o videomensaje, ahora puedes pausar y reanudar la grabación más tarde, en lugar de enviar múltiples mensajes

Hora de lectura en chats privados

Cuando envías un mensaje, 1 tic (?) significa que fue entregado, mientras que 2 tics (??) significan que fue leído, y en chats entre dos usuarios ahora puedes saber la hora exacta en la que tu mensaje fue abierto.

También podrás tener mayor seguridad de tus conversaciones

Foto: ´Pixabay

Última vez y hora de lectura unilaterales

Por defecto, cuando ocultas tu última vez u hora de lectura a un usuario, también se oculta la suya para ti. Pero con Telegram Premium, puedes ocultar tu última vez

Permisos para mensajes privados

Con esta actualización, los usuarios de Premium pueden seleccionar quiénes pueden enviarles mensajes, ya sea “Todos” o “Mis contactos y usuarios de Premium”. Si se activa esta última opción, los usuarios que no son contactos o no tienen Premium no pueden iniciar chats contigo, pero pueden responder si les escribes primero.