Until Dawn Remake: Terror Mejorado en Unreal Engine 5 con Nueva Historia y Final Alternativo

Tuvimos la oportunidad de jugar el remake de Until Dawn, un título de terror que originalmente había salido en 2015 para Playstation 4, pero que ahora llega con unas mejoras visuales impresionantes.

La historia se centra en 8 amigos, quienes se reúnen en una cabaña remota un año después de que ocurre una tragedia. A través de una extraña invitación, los protagonistas llegan a este lugar, ubicado en una montaña desierta y justo en una temporada invernal. A pesar de que el objetivo era pasar un buen rato, las cosas se empiezan a transformar en una pesadilla, en la que cada personaje debe enfrentar sus miedos para ver el amanecer una vez más.

Este remake desarrollado por Ballistic Moon y mejorado visualmente con el poder del motor gráfico Unreal Engine 5, nos trae este videojuego del género de terror narrativo mezclado con el de la supervivencia y que nos meterá de lleno en una historia que parece más una película en la que cada decisión traerá consecuencias de manera casi inmediata.

Visualmente es una maravilla, no sólo por lo gráficos, también por la creación de los escenarios, que nos llevan a meternos de lleno en un ambiente lúgubre y tétrico, y aunque es normal esperar que a cada momento suceda algo terrible, no siempre es así, porque gran parte de la experiencia consistirá en la exploración.

Until Dawn no es para los asustadizos

Para quienes no tuvieron oportunidad de jugar Until Dawn hace casi una década, no se deben perder este remake Céditos: Especial

De una vez te advierto que si eres de los que se asusta con facilidad, es probable que Until Dawn no sea tanto para ti, porque está lleno de jump scares y también con imágenes un tanto explícitas, pero que se pueden omitir gracias a una opción que hay en el menú de inicio.

Algo que definitivamente me encantó de este juego fue que psicológicamente va evolucionando, por lo que realmente contra los miedos que te enfrentarás será a los tuyos propios y no a los de los personajes, ya que antes de iniciar un nuevo capítulo el Doctor Hill te hará exámenes para saber a qué le temes, pero si prestas atención al consultorio del psicólogo… esté también se irá deteriorando como tu mente.

Si bien estamos ante la misma historia y dinámica de juego que disfrutamos hace casi 10 años, tiene algunos agregados, como el prólogo en el que se detalla un poco más de lo qué ocurrió al principio de la historia y también el final es diferente, ya que se habla de una posible secuela y también está en desarrollo la adaptación del juego para una película.

El apartado sonoro es sencillamente impresionante, porque el sonido ambiental hace que te sumerjas en una atmósfera totalmente terrorífica, ya sea por el sonido del viento, de las pisadas o de alguna puerta que está intentando ser abierta por alguien más. El terror está en todas partes.

Además, los actores que prestaron su rostro y su voz para protagonizar este remake está compuesto por el ganador del Oscar Rami Malek, Ella Rubinl y hasta el famosísimo Peter Stormare.

Y aunque todo podría ser miel sobre hojuelas, tiene algunos problemas, como es en el apartado de los controles, porque a veces son torpes, ya sea para dar un vuelta el personaje se traba o sencillamente cuesta mucho mover la cámara de manera adecuada.

Por otro lado, la versión del 2015 corría a 60 FPS y ahora está bloqueado a 30 FPS, pero a pesar de ello no le quita tanto poder al apartado gráfico, pero creo que podría ser todavía mejor.

Para quienes no tuvieron oportunidad de jugar Until Dawn hace casi una década, no se deben perder este remake, porque tiene todo lo necesario: gran historia, excelentes gráficos y una atmósfera terrorífica ideal para la temporada. Y por si fuera poco, este remake nos hace recordar la consecuencia de cada una de nuestras decisiones, por lo que nunca sabrás quién es tu amigo, tu enemigo e incluso tu asesino.

dhfm

Sigue leyendo:

Cómo conseguir un cerebro 14 años más joven jugando videojuegos

Fortnite Remix Chapter 2: cómo conseguir la nueva skin de Eminem y su arma especial con rap