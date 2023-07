Pokémon sleep: así funciona la nueva app con que atraparás pokémon en tus sueños

Si eres de los que literalmente sueñan con jugar o de los que en vez de contar ovejas prefieren hacerlo con pokemones, te tenemos una buena noticia, ya que en unos días saldrá una app para celular que lleva por nombre Pokémon sleep y, como su nombre lo dice, la podrás usar mientras duermes.

El equipo de Pokémon nos invitó a probar Pokémon sleep, o sea que nos invitó a dormir, literalmente.

Pokemon sleep es un juego en el que tienes que completar tu dormidex que es como el Pokédex que conocemos, y lo harás para poder analizar las posturas en las que duermen los Pokémon.

El tiempo que pasemos dormidos va a ser súper importante, porque va a ayudar a que podamos atrapar diferentes tipos de Pokémon, o sea que si duermes bien, te irá bien en el juego. En el juego el profesor Neroli está estudiando los hábitos de sueño de los Pokémon, él será nuestro guía; para ayudarlo debemos ir llenando el DormiDex mientras dormimos.

Como se imaginarán no hay mucho gameplay que mostrar, ya que cuando nos vamos a dormir solo damos “Comenzar a registrar el sueño” y nuestro celular comenzará a monitorear nuestro sueño. En la pantalla veremos a Snorlax acompañado de su ayudante, un Pikachu. Abajo tendremos las opciones de amigos, hora de dormir y Pokémon go plus plus.

Tiene sonidos relajantes

Además, tiene la opción de reproducir sonidos relajantes si así lo deseas. ¡Así de fácil! Y al despertar tendrás algunos Pokémon nuevos a tu lado. Cuando yo lo probé amanecí con un Charmander, Mareep, Flaaffy y Wobbuffet.

El puntaje ideal lo alcanzas durmiendo 8.5 horas seguidas, que en teoría es el tiempo rcomendado por los expertos para alcanzar un descanso adecuado. Algo que me contó el equipo de Pokémón es que para que nuestro sueño cuente, debe ser continuo por al menos 90 minutos.

Es importante siempre dejar el celular conectado con su cargador original, boca abajo y en nuestra cama, no en el buró o en el piso, ya que entonces no detectará los movimientos y sonidos que hagamos al dormir. Para que no haya ningún problema con el equipo no debemos cubrirlo con nada, o sea que no hay que ponerlo bajo la almohada ni taparlo.

Además, hay que destacar que la app de Pokémon sleep puede correr casi en cualquier modelo de celular, ya que durante la prueba nos dieron un equipo de gama media y corrió la aplicación sin ningún problema, incluso notamos que no se sobrecalentó, así que es totalmente segura.

¿Cómo funcionará esta nueva app durante el día?

En la mañana amaneceremos con nuevos Pokémon, luego nuestros ayudantes irán a buscar y cosechar ingredientes y otros objetos para que la “vida” siga funcionando mientras no estemos "jugando". Algunos de los ingredientes son para poder cocinar (actividad que sólo se puede hacer tres veces al día y en horarios determinados).Cada lunes contaremos con una zona nueva por explorar, y algo me dice que esto también influirá en los Pokémon con los que puedes amanecer al lado.

A pesar de que Pokémon Company dijo que si usas Pokémon Sleep de manera regular podrás conocer y llevar un seguimiento de tus hábitos de sueño, durante el evento previo a que probáramos el juego, nos dijeron que recordemos que es una aplicación de sueño y no de salud, por lo que, si presentamos algún problema para dormir o alguna alteración de cualquier tipo, es necesario acudir a un médico.

Los datos que registra Pokémon Sleep son:

Duración del sueño

Tiempo que tardas en dormir

Tiempo en sueño ligero

Tiempo en sueño medio

Tiempo en sueño profundo

Grabaciones y niveles de sonido

Pero no se preocupen, Kaname Kosugi, Pokémon Sleep Director y Platform Strategy, nos confirmó que esos datos no serán compartidos con terceros, que se usarán únicamente para nosotros dentro de la app y que después de 24 horas se borrarán de su registro.

Otra cosa importante también es que esta app de pide que pongas a qué hora te irás a dormir, actualmente todos sabemos que nadie se va a dormir temprano, pero tal vez no queremos que nuestros amigos o jefes lo sepan, por lo que dentro de la app tú podrás decidir qué información compartes con tus amigos y cuál guardas para que sea un secreto entre Snorlax, Pikachu y tú.

En el caso de las parejas casadas, si pueden afectar los movimientos de ambos los resultados del otro, pero si siempre se duerme con la misma pareja, en la misma cama y con los celulares a una distancia considerable, los resultados serán constantes, ya que no habría ninguna alteración ni ningún problema en los registros de sueño, lo mismo si una noche salta tu perro a la cama, sí se verá reflejado, pero no será algo que altere los resultados.

El juego comenzará con 100 Pokemón de las primeras cuatro generaciones y tienen planeado ir lanzando más criaturas con el paso del tiempo. Sobre la inclusión de los Pokémon Shiny nos dijeron que tendremos que descubrirlo por nosotros mismos. Pokémon sleep estará disponible para Android y iOS a partir del 17 de julio.