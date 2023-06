¿Cuáles son las estafas más comunes en Internet?

Las estafas por medio de internet siguen en aumento, por eso es importante mantenerte al tanto, y saber qué modus operandi utilizan los estafadores para que no caigas en estas trampas.

Préstamos

Debido a urgencias económicas muchas personas han caído en la estafa de préstamos que suelen ofrecer mediante aplicaciones de internet. Antes de adquirir algún préstamo de dinero, asegúrate que la aplicación donde vas a realizar tu solicitud es segura, puede ser fácil caer en alguna estafa porque sus ofertas suelen ser muy atractivas.

Si una aplicación te ofrece lo siguiente, toma precauciones, investiga y asegúrate que realmente sea seguro, y no te dejes llevar por “falsos milagros”

Ofrecen baja tasa de intereses

Te piden un depósito adelantado

Los depósitos se hacen por medio de bancos extranjeros

Estas aplicaciones además de hacer fraudes, también pueden robar tus datos una vez que les das acceso a sus términos y condiciones. Para protegerte de esto, te dejamos este episodio donde puedes conocer mejor sobre como cuidar tu teléfono, y datos personales.

Estafas amorosas

Se han conocido casos de personas que son estafadas después de mantener una supuesta relación con alguien que solo los contactó por interés. Una vez que el estafador logró ganarse la confianza de la otra persona, y mantener un vínculo afectivo, comienza a hablar sobre su vida, y suele mencionar que atraviesa por problemas económicos en la que por alguna razón necesita una cantidad elevada de dinero.

Es importante no confiar en extraños, pues las personas que están en internet no siempre tienen buenas intenciones. No aceptes solicitudes de amistad, ni mensajes de extraños para prevenir inconvenientes.

Hacerse pasar por otra persona

Por medio de llamadas telefónicas, o mensajes de texto y whatsapp, algunas personas se hacen pasar por familiares que necesitan dinero para alguna emergencia. Para evitar caer en este engaño, no contestes llamadas que provengan de números desconocidos, y si contestas asegúrate de que realmente sea alguien cercano.

No solo sucede con familiares, algunas denuncias también apuntan a empresas multinacionales o plataformas de streaming, donde fingen ser parte de empresas reconocidas, y de esta manera sea más fácil engañar las personas.

MMG