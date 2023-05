3 Consejos para cuidar la batería de tu celular

La batería es una parte muy importante del celular, por lo cual muchas personas se preocupan de cargarla constantemente para garantizar que tendrán pila suficiente, pero el exceso de carga puede dañar el equipo. Aquí te decimos cómo puedes cuidarlo

1 No lo cargues hasta que se apague

Muchas personas esperan que su teléfono marque 1% o hasta que se apague para cargarlo, pero esto afecta la batería. Es mejor conectarlo en un 15% o 20%, incluso muchos dispositivos indican en qué momento deben ser cargados, por lo cual es recomendable seguir la indicación cuando aparezca.

Así como no debes esperar que esté por debajo del 5%, tampoco lo cargues hasta el 100%, es recomendable desconectarlo cuando marque el 80%.

2. Evita cargarlo toda la noche

Dejarlo cargando toda la noche, o por un gran período de tiempo está mal, y contrario a lo que se puede pensar, no va a durar más tiempo, mientras más tiempo pase conectado más se daña la pila.

3. Utiliza cargador original

Cargar un celular con cables que no le corresponden, o no son originales puede provocar una variación en la corriente, y por consiguiente dañar la batería. En algunos casos puede dañar por completo al equipo, provocando que no lo puedas seguir utilizando.

Tip: Si te encuentras en la búsqueda de un nuevo celular, opta por una pila de 5000 mAh, que brinda un mejor desempeño en batería, y en promedio puede durar dos días, depende del uso que se le dé, pero definitivamente garantiza un día entero de pila.

Si quieres conocer qué otras características debe tener un teléfono, escucha este episodio y obtén información que te será de ayuda.

MMG