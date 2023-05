¿Qué es el "simulador de esclavitud" y por qué escandaliza a los usuarios de Android?

Un escándalo sonó entre todos lo usuarios de dispositivos móviles de Android, se trata de un "simulador de esclavitud", el juego que ahora está siendo investigado por autoridades brasileñas por enaltecer el racismo extremo. La Fiscalía de dicho país abrió una carpeta centrada en esta aplicación que promovía la compra y venta de hombres de tez negra, lo que coloca a esta aplicación en una de las más polémicas de la historia moderna. Aunque ya fue eliminada de la Google Play Store, gracias a las denuncias de los usuarios, las capturas de pantalla siguen circulando en redes sociales y las consecuencias para esta plataforma la vetaron para siempre del proveedor oficial de apps durante años.

La app promovía la compra y venta de "esclavos" de tez negra. FOTO: Google Play Store

Establecerán si la app tendrá o no responsabilidades penales

La Fiscalía brasileña pretende establecer si existen responsabilidades penales por la producción y distribución de la app para Android llamada "Simulador de esclavitud", según informó la agencia de noticias EFE. Y es que el nombre de la aplicación no fue el problema como tal, sino que el "juego" realmente se basa en el concepto de compra y venta de esclavos que son tratados como un recurso de explotación y aprovechamiento. El asunto también le afectó a Google Play Store, pues la app polémica se resguardaba en su servidor. Y es que Android es completamente libre para que cualquier fabricante o usuario pueda usar y modificar a su gusto.

Incluso la plataforma de Google —construida sobre Android— es más abierta comparada con la de Apple, y gracias a eso es posible encontrar aplicaciones y servicios que tal vez serían difíciles de encontrar en otros sitios. Sin embargo, el caso de este "Simulador de esclavitud" es el que mejor ha evidenciado los problemas de dejar en tanta libertad a las configuraciones del servidor. Supuestamente fue aprobada por el gigante del Internet, quien también expulsó luego de las denuncias de los usuarios. Solo que ahora, esta situación podría traerle consecuencias legales a la compañía, al menos en Brasil.

Al menos la Fiscalía de Brasil investigará si el caso puede tener repercusiones legales. FOTO: Adobe Stock

¿Cómo funcionaba el "juego"?

De manera funcional, esta app no se diferenciaba mucho de las otras plataformas. Todo consistía en comprar y vender "recursos" para sacar el máximo partido de las "inversiones". No tenía un objetivo final claro, al menos no más allá de conseguir la mayor cantidad de dinero virtual. De acuerdo con la información que se pudo recopilar, el jugador debe tomar decisiones dependiendo de las circunstancias y de eventos que afecten al mercado. La gestión de este "capital humano" es fundamental para poder ganar. Pero en el fondo, más que un juego es una hoja de Excel, y supuestamente son muy populares entre muchos jugadores.

A pesar de que su euforia despegó en la Google Play Store, la mayoría de estas plataformas no tienen una historia tan oscura como lo es la esclavitud humana. A diferencia de lo que puede dar a entender el nombre, “Simulador de esclavitud” no consiste en vivir la vida de un esclavo, sino la de un propietario de esclavos. El jugador debe tomar decisiones para encontrar un equilibrio financiero, teniendo en cuenta aspectos como el enfado de los esclavos —que pueden rebelarse—. De hecho existen diferentes tipos de esclavos, como trabajadores, gladiadores y hasta “para placer”.

No se sabe si las sanciones irán para Google o para la empresa que hizo este "juego". FOTO: Adobe Stock

A pesar de ello, hubo una condena blanda a la esclavitud

Aunque se está consiente de lo problemática que es la temática que han escogido —aunque no lo suficiente para descartarla— los desarrolladores de Magnus Games presentaron una notificación al abrir la app que explica que “nuestro estudio condena la esclavitud en cualquier forma” y que el juego fue creado sólo “para propósitos de entretenimiento”. Además, el jugador no está obligado a seguir la senda de la esclavitud, y al empezar la partida tiene la opción de ser un “tirano” que sólo busca acumular dinero, o bien un “aliado” que tiene como objetivo final la abolición de la esclavitud. Aunque esto no fue suficiente para evitar la polémica.

Actualmente ya no podemos encontrar el juego en la app de Google Play Store. FOTO: Google Play Store

Google se tomó el papel en serio y aunque se aprobó el "juego" en su tienda, con la denuncia masiva de los usuarios ha motivado a la compañía a borrar la app de sus servidores, y al menos en México y España ya no la encontramos. Sin embargo, este cambio de parecer ha sido demasiado tardío para la Fiscalía brasileña, que ahora investigará si hay responsabilidad penal bajo las leyes de Brasil. Algo que puede tener difícil, teniendo en cuenta el misterio tras los creadores de este juego.