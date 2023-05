Oficial: Facebook sí envió solicitudes de amistad automáticas a perfiles que visitaste

El día de hoy varios usuarios de las redes sociales se quejaron a través de múltiples plataformas que Facebook estaba mandando solicitudes de amistad en su nombre al "visitar" perfiles de terceros que no tenían agregados. En El Heraldo Digital nos dispusimos a corroborar esta información e hicimos exactamente lo mismo que los internautas. Para la hora en la que nos dispusimos a replicar los pasos que indicaban los usuarios, ya no nos salía la notificación. Sin embargo hablamos con el portavoz de la compañía y nos confirmó que debido a una actualización, la app sí mandó las solicitudes por error. Ahora, exactamente a las 14:00 horas, Meta aclaró que ya solucionó la falla y nosotros te traemos la solución para borrar las solicitudes que hayan salido de tu perfil.

Meta admitió que sí ocurrió el error en las primeras seis horas de la mañana. FOTO: Captura de Twitter

"Una actualización reciente de la aplicación de Facebook causó que se enviaran solicitudes de amistad por error. Hemos detenido esto y ofrecemos una disculpa por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado.", confirmó un portavoz de Meta para el Heraldo Digital.

¿Cómo puedo checar a quiénes le mandé solicitud de amistad?

Este paso es sumamente sencillo, en caso de estar en la versión de escritorio, debes ingresar a tu perfil y de ahí trasladarte al apartado de "Amigos". Una vez ahí, deberemos seleccionar la opción que diga "Solicitudes de amistad" para que nos abra un menú donde visualizaremos seis opciones. En esta ventana también podremos observar los amigos en común que nos sugiere agregar la plataforma, pero las opciones que nos competen se encuentran en la parte izquierda de la pantalla. Nuevamente ingresaremos a un apartado en el que se repite el título "Solicitudes de amistad", aquí nos dejará ver otra página en donde nos muestran un menú con el resumen de las solicitudes de amistad que nos envían.

Lo que nos interesa es el menú escondido de "Ver las solicitudes mandadas". Una vez terminado este paso podremos ver a los usuarios a los que les mandamos solicitud de amistad, o como en este caso, que la aplicación mandó en nuestro nombre. Debemos aclarar que este error solo estuvo por unas horas y que inmediatamente fue reparado por Meta. De hecho no a todos los internautas les pasó, un puñado fue quien reportó el error. Ahora puedes navegar con la seguridad de que al ver un perfil de otra persona que no tienes agregada, verificarás de manera inmediata si mandaste accidentalmente la solicitud o no.

Para la versión móvil se replican los mismos pasos, nos vamos a solicitudes de amistad y entramos al apartado de "solicitudes enviadas". FOTO: Adobe Stock

