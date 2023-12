China crea unos labios que puedes conectar a tu celular y así mandar besos reales por mensaje

De los besos que te di mi amor, esos que ahora con la nueva tecnología no pueden negarte nunca más y es que resultado de la última pandemia por Covid-19 en 2020, han quedado rezagos de la distancia a la que estuvimos obligados a recurrir.

Incluso si es que eres partidario de las relaciones a distancia, esta herramienta creada por Zhao Jianbo y fundador de la empresa china Siweifushe, quien durante la pandemia sufrió de la distancia con su entonces pareja, reinventó la manera en la que puedes tener intimidad a distancia.

Si bien este dispositivo llamado Long Lost Touch, mundialmente conocido en redes sociales como el Muá, es innovador, créeme que te sorprenderás cuando sepas como funciona, pues su creador afirma que así como los mensajes, fotos y videos, este dispositivo es algo adicional a una relación.

El Muá es un invento innovador/Créditos: Reuters

¿Cómo funcionan estos labios artificiales?

El dispositivo cuenta con unos labios de silicona, que se mueven con la dinámica que tú le des al usarlos, lo que hay que hacer es descargarse una aplicación al celular, vincularla con el Muá y ver como empieza la magia.

Estos labios llevan un sensor de movimiento incrustado, transmite las señales de la presión y movimiento de tus labios, luego transmite la información al celular de la persona a la que quieres besar, por lo que realmente sí recibe un beso personalizado.

Como dato, el dispositivo cuenta con una base que se puede incrustar en la pantalla de tu propio celular, por lo que si deseas más realismo puedes usarlos mientras la otra persona hace lo mismo, una situación que ni en Volver al Futuro pudieron imaginarse.

Zhao Jianbo, creador del Muá/Créditos: Reuters

Incluso, los diferentes usuarios que ya han podido probar el suyo le han hecho diversas recomendaciones, pues comentan que los labios son poco atractivos, sugiriendo una adición de lengua y quizá diferentes aspectos añadibles en su diseño.

El Long Lost Touch o Muá, como quieras llamarlo, no es el primer dispositivo a distancia; investigadores de la Universidad de Electro comunicaciones de Tokio inventaron una “máquina de transmisión de besos” por allá de 2011, así como el “Kissinger”, resultado del Instituto de Imaginación de Malasia fabricado en 2016.

Sin embargo, Jianbo no hizo un mal invento, pues comenta que ha vendido más de tres mil Muá con un pedido en espera, que alcanza casi las 20 mil unidades y con un precio de alrededor de $659.63 pesos mexicanos, parece que no pierde su inversión, eso sí, recuerda que necesitarás dos para poder probar con tu pareja, o no si es que los quieres usar solo, guiño, guiño.