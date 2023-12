Reportan caída global en X

Miles de usuarios de la plataforma X reportaron fallas en la red social, una de las más populares a nivel global, durante las últimas horas del 20 de diciembre y los primeros instantes del día siguiente.

Reportes de la página DownDetector señalan que se recibieron más de 50 mil reportes a partir de las 23:15 horas locales, hechos por usuarios de todo el mundo, cuando comenzaron las intermitencias en el servicio. En México, los reportes por fallas provienen de ciudades como Guadalajara, Tijuana, Monterrey y la capital.

Entre las fallas más reportadas se encuentra que los usuarios de X no pueden ver su timeline o publicaciones de otras personas, además de solo recibir un mensaje de bienvenida en lugar de las actualizaciones de las cuentas que siguen.

Hasta el momento, X no ha ofrecido información oficial sobre el origen de la falla y la plataforma continúa experimentando problemas.

Las publicaciones no se despliegan en X. Foto: Especial

¿Cómo saber si X no funciona?

A diferencia de otras redes sociales, cuya caída es informada casi siempre en X, donde surgen decenas de memes por minuto para burlarse de ello, cuando la plataforma de Elon Musk cae hay que echar mano de otros recursos.

Las fallas continúan reportándose. Foto: Especial

Páginas como DownDetector, Outage Report e Is the service down son algunas opciones para saber si X dejó de funcionar. Los grupos de usuarios de la plataforma en Reddit también son una buena fuente de información.