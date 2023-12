¿Cristalización térmica de la atmósfera congela los pulmones? la verdad sobre la enfermedad que circula en WhatsApp

A través de redes sociales, decenas de internautas han alertado por un mensaje de WhatsApp que ha estado circulando en los últimos días, el cual advierte por un fenómeno llamado "cristalización térmica de la atmósfera", el cual presuntamente puede congela los pulmones de los seres humanos, pero ¿esta información es real o es una mentira? aquí te lo explicamos.

Pese a que el mensaje de texto ha causado revuelo en redes sociales, se trata de una cadena falsa, ya que de acuerdo con información, compartida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el fenómeno “cristalización térmica de la atmósfera” no existe y no se ha activado una alerta roja por bajas temperaturas; de igual manera, es no es real que los pulmones se congelen por el frío.

Las autoridades desmintieron la información. Foto: captura de pantalla.

¿Qué dice el mensaje de WhatsApp?

De acuerdo con internautas que han recibido el mensaje, en el texto se advierte sobre las supuestas bajas temperaturas que se registrarán en los próximos días. Según la información falsa, habrá temperaturas desde los 0 a los menos 8 grados, en el Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Tlaxcala.

El mensaje añade que debido a las bajas temperaturas se registrará un evento llamado “cristalización térmica de la atmósfera”, el cual es capaz de congelar los pulmones y ocasionar la muerte, por lo que se exhorta a las personas a no salir de sus viviendas y a tomar las medidas necesarias para evitar respirar el aire frío. Sin embargo, se trata de información engañosa, ya que tal fenómeno no existe.

El mensaje circula en redes sociales. Foto: especial.

Autoridades advierten por mensajes falsos en redes sociales

Aunque las autoridades ya descalificaron el mensaje y aseguraron que es información falsa, recordaron a la ciudadanía que persistirán las bajas temperaturas asociadas al Frente Frío número 17, el cual se extenderá sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. Para este jueves 14 de diciembre se espera ambiente gélido con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.