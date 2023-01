WhatsApp: la lista de teléfonos que ya no tendrán servicio desde hoy 1 de enero de 2023

A penas iniciamos el 2023 y ya les traemos malas noticias a los usuarios de los equipos móviles más anticuados. Resulta que con el ingreso de este nuevo año, llegan consigo actualizaciones que sus dispositivos ya no podrán soportar, ni siquiera en una de las aplicaciones más nobles y versátiles como lo es WhatsApp. La app de mensajería instantánea de Meta es de las más usadas a nivel mundial, no solo eso, es de las más descargadas y por supuesto, la predilecta de los miles de millones de mexicanos para poder comunicarse diariamente, ya sea para cuestiones personales o laborales. De lo que hablamos es que el sistema operativo del celular tiene un tope de actualización que limita la renovación constante.

Debido a que los equipos podrían quedar desprotegidos en tema de seguridad y privacidad es que los equipos van quedan descontinuados. FOTO: Adobe Stock

Esto se debe a que pone en riesgo tanto la privacidad como la seguridad del usuario. Por ello, lo mejor es dejar de forzar nuestro dispositivo y buscar alternativas económicas que nos brinden la certeza de que nuestra información no se verá vulnerable ante posibles hackeos. A partir del 1º d e enero, esta es la lista de los software en móviles que ya no soportarán la versión más reciente de WhatsApp. En equipos con Android los sistemas operativos anteriores a 4.1 ya no tendrán servicio. Esto quiere decir que los celulares lanzados en 2012, quedan completamente fuera de uso.

Ahora, para los de la rama de Apple, los iPhones que tengan instaladas versiones anteriores a iOS 12 ya no podrán hacer uso de la plataforma, hablamos de los equipos salidos en el 2018. En sí, aquellos dispositivos que los usuarios hayan adquirido en los últimos seis u ocho años seguirán siendo compatibles con la aplicación de mensajería instantánea en todo el 2023. Ojo, queremos enfatizar que a inicios de año puede que si tu dispositivo está en la lista y aún continúa accediendo a WhatsApp, no significa que estés teniendo una navegación segura.

Sí, podrás seguir utilizando esta y otras aplicaciones, pero sin la ventaja de que las mejoras estén actualizadas en tu equipo. Cuando finalmente deje de funcionar, la plataforma nos mandará un mensaje o notificación antes de que dé el cierre total en tu móvil. De acuerdo con el sitio de web de soporte de WhatsApp, actualmente, es compatible con los siguientes dispositivos:

Teléfonos con Android OS 4.1 y versiones posteriores

y versiones posteriores Teléfonos con iOS 12 y versiones posteriores

y versiones posteriores Teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

Los modelos de iPhone que salieron antes del 2018 quedarán inhabilitados para el uso de WhatsApp y otras plataformas. FOTO: Adobe Stock

Ahora te compartimos la lista de los equipos que, desafortunadamente, quedan excluidos de las últimas actualizaciones que Meta implemente a su aplicación de mensajería instantánea.

iPhone

iPhone 5s.

iPhone SE (Primera generación).

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Android

Los equipos más antiguos de Samsung, HTC, LG y Motorola, además de muchos otros dispositivos que sólo tengan 3G. Pero la lista en concreto es la siguiente:

HTC Desire 500 Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy S3 mini Caterpillar Cat B15 Sony Xperia M Wiko Cink Five Wiko Darknight Samsung Galaxy Xcover 2 Huawei Ascend G740 ZTE Grand S Flex Lenovo A820 Huawei Ascend Mate ZTE V956 - UMi X2 Huawei Ascend D2 Samsung Galaxy Core Faea F1 THL W8 ZTE Grand X Quad v987 ZTE Grand Memo Samsung Galaxy Ace 2 LG Lucid 2 LG Optimus F7 LG Optimus L3 II Dual LG Optimus F5 LG Optimus L5 II LG Optimus L5 II Dual LG Optimus L3 II LG Optimus L7 II Dual LG Optimus L7 II LG Optimus F6 LG Enact LG Optimus L4 II Dual LG Optimus F3 LG Optimus L4 II LG Optimus L2 II LG Optimus F3Q

¿Cómo saber qué versión de sistema operativo tiene mi celular?

Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que debemos revisar periódicamente los sistemas operativos de nuestros dispositivos para saber si se admiten en WhatsApp. Con esto podremos visualizar si alcanzaremos a tener las últimas actualizaciones. Al igual que otras empresas de tecnología, Meta cada año identifica cuáles son los dispositivos y el software más desactualizado del mercado así como los que tienen menor cantidad de usuarios para decidir cuáles son los que dejarán de admitir. También es posible que esos equipos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar estas plataformas.

Todos los celulares tienen la opción para mostrar cuál es la versión del sistema operativo con el que funcionan. Con esto detectaremos si el teléfono tiene una versión anterior o si se actualizará por la compañía que nos provee el servicio móvil.

Android

La última versión disponible en estos dispositivos es la 13, para verificar esa información debemos:

Abrir la app “Ajustes”.

Ingresar a la opción “Información” o “Acerca del teléfono”. Allí podremos acceder a datos del smartphone. Ejemplo: “Android 11.1.0", “Android 12.0", “Android 12.1", etc.

o En algunos casos, en “Ajustes”, hay un buscador en la parte superior. En este caso solo debemos escribir “Versión de Android” y ver los resultados de esa búsqueda.

hay un buscador en la parte superior.

iPhone

Para los celulares de Apple es más sencillo. Solo debemos ingresar a la aplicación “Configuración” y acceder a la opción “Información”, donde se podrá ver la versión de software del dispositivo.

Sigue leyendo: