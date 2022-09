WhatsApp: ¿Cómo enviar fotos como documentos en la app?

WhatsApp tiene muchas herramientas disponibles hoy en día, una de ellas es la capacidad de realizar intercambio de archivos, desde algunos hechos en paquetería de ofimática hasta algunos PDF o bien de tipo variado, gracias a esto no hay necesidad de recurrir a un correo electrónico o servicio de almacenamiento especializado para hacer el envío de los mismos, acepta casi cualquier tipo de formato e incluso hasta algunas fotografías pueden ser enviadas usando el mismo proceso.

Enviar una imagen como documento tiene muchas ventajas, una de ellas es que podemos descargarlas y tratarlas como un archivo, esto permite renombrar, subir a un servicio de almacenamiento o bien descargar en una memoria USB directamente desde nuestro dispositivo o usando WhatsApp Web.

Otra de las grandes ventajas que se tienen al intercambiar una fotografía como un documento es que no tiene pérdida de calidad, ya que es bien conocido que cuando hacemos el envío de imágenes mediante la plataforma, se comprimen hasta en un 80% lo cual hace que veamos en baja resolución lo que llega a nuestro dispositivo.

Enviar imágenes como documentos

Para poder hacer el intercambio de imágenes como si fueran documentos, lo que hay que hacer es lo siguiente:

Como primer paso tenemos que abrir WhatsApp, puede ser en el sitio web o en nuestro dispositivo móvil, seguido de esto hay que dirigirse directamente a la conversación con quién deseamos intercambiar el archivo, pulsar en el ícono del clip y seleccione documento.

Menú de WhatsApp.??????

Regularmente usando WhatsApp Web, tiene el ícono de una hoja, posteriormente nos cuestionará donde tenemos el documento que vamos a enviar, seleccionamos la fotografía y comenzará su carga, depende del peso de tu archivo, es el tiempo estimado que tarda en realizarse el envío.

Así es como podemos intercambiar las fotografías como documento, gracias a esto las imágenes no tendrán compresión y podemos observarlas en su calidad original, esto también aplica para algunos videos que no excedan el límite permitido por la plataforma. También la recomendación es siempre tener actualizado tu WhatsApp para que puedas disfrutar de las características más recientes que ofrece la compañía día a día, en caso de que no conozcas si estás disfrutando de lo más nuevo, solo tienes que buscarla en la tienda de aplicaciones, si solo aparece el botón abrir o ejecutar, significa que ya cuentas con lo más nuevo, por otra parte, debería de salir actualizar.

La única limitante con dicha función es el tamaño máximo por archivo, aunque WhatsApp anunció que este aumentaría, en algunas regiones todavía no se ha realizado, por lo que sería el punto negativo al usar el intercambio de fotos como documentos.

