Wordle: causó sensación en línea y ahora será juego de mesa

La compañía que fabrica algunos de los juegos de mesa más emblemáticos del mundo, incluidos Scrabble, Monopolio y Clue, está desarrollando uno nuevo basado en Wordle, el popular juego digital de adivinanzas de palabras de cinco letras.

Hasbro Inc. y The New York Times, que compró Wordle a principios de este año, anunciaron el jueves que “Wordle: The Party Game” estará disponible para su compra en Norteamérica a partir de octubre, y ya están recibiendo encargos por anticipado.

“Desde que Wordle irrumpió en escena, sin duda ha sido un elemento básico en el vocabulario social y de la cultura pop”, dijo Adam Biehl, gerente general de juegos de Hasbro con sede en Pawtucket, Rhode Island, en un comunicado. “Estamos más que encantados de trabajar con New York Times Games para unir nuestros mundos de juegos y extender Wordle de nuevas maneras”.

En la versión gratuita en línea, los jugadores tienen seis intentos para adivinar una palabra de cinco letras y solo el intento anterior proporciona pistas.

El atractivo es la facilidad del juego. Se comienza escribiendo cualquier palabra de cinco letras. Si un cuadrado se vuelve verde, la letra es correcta y está en el lugar correcto. Si se vuelve amarilla, está en la palabra pero en el lugar incorrecto. Los cuadrados grises significan que las letras no están en la palabra de ese día.

El inconveniente es que solo se puede jugar una vez al día.

El juego de mesa les dará a los jugadores la oportunidad de jugar contra otros y todo lo que quieran.

Un jugador deberá elegir una palabra de cinco letras al azar y los demás tratar de adivinarla.

También habrá múltiples opciones de juego, incluyendo clásico, rápido, cronometrado o en equipos, dijeron Hasbro y New York Times Games.

Wordle fue creado por Josh Wardle, un ingeniero de software de Brooklyn. Originalmente, lo hizo para su pareja, pero lo lanzó al público en octubre. El 1 de noviembre, solo 90 personas lo habían jugado. En dos meses, la cifra había aumentado a 300.000 a medida que el fenómeno adictivo se extendía rápidamente en las redes sociales.

New York Times Games anunció en enero que había comprado el juego por un precio no revelado que describió como de “siete cifras bajas”, y ahora tiene millones de jugadores por día.

“Wordle realmente nos unió a todos y eso es lo que lo hace tan especial”, dijo Jonathan Knight, director de Juegos de The New York Times.

Con información de AP

SIGUE LEYENDO: Wordle: Conoce el nuevo juego viral de palabras que llegó gratis a tablets, smartphones y PC