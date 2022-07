WhatsApp: Cinco cosas que no debes hacer o banearán tu cuenta

La aplicación de mensajería instantanea WhatsApp tiene reglas y normas que debemos de cumplir, normalmente las personas hacen caso omiso de todo el reglamento que se encuentra tanto al instalar la aplicación como en el sitio web oficial, aunque algunas veces rompemos dichas normativas por error, así que esto es lo que no tienes que hacer para que no te quiten tu cuenta.

Lo primero que no tienes que hacer es compartir material para adultos, realizar este tipo de acción puede hacer que te baneen la cuenta de WhatsApp, además de que en muchos países esto no es legal, además sobre todo nunca hacer dicha acción con menores o que el contenido los incluya, ya que aparte de ser ilegal, te revocarán la cuenta.

Reenviar mensajes es una característica muy novedosa dentro de la plataforma, pero hacer esta acción con muchas personas y sobre todo con desconocidos o en grupos, puede hacer que WhatsApp detecte que estás realizando spam y eliminar la cuenta.

Alguna vez seguramente otra persona te ha bloqueado y eliminado, es algo normal en una plataforma donde lo importante es la interacción entre las personas, pero si esto lo hacen muchas personas, WhatsApp detectará que eres alguien que causa problemas y por lo tanto pueden banear tu cuenta sin necesidad de avisar o preguntar.

En la red podemos encontrar aplicaciones que prometen darte funciones extras a tu WhatsApp, una de ellas se trata de la “versión plus” sin embargo, al no ser oficiales, la plataforma detecta que estás haciendo uso de este tipo de características que no están permitidas e incluso que no están implementadas de forma oficial, lo cual causará un baneo inmediato.

Whatsapp al igual que otras plataformas, si no utilizas tu cuenta durante un tiempo, puede que esta desaparezca y que termines bloqueada, así que la recomendación es no dejar de usarla en un buen tiempo, para que mantengas tus mensajes, contactos y demás activos, así no perderás nada.

Finalmente, si incumples el contrato de WhatsApp o bien el reglamento de la comunidad la plataforma puede bloquearte sin ningún tipo de aviso previo o mensaje, simplemente un día puede desaparecer por completo tu cuenta, con esto no podrás enviar o recibir mensajes.

