¿Para qué sirve el puerto HDMI que tiene tu televisión?

Los televisores en la actualidad cuentan con bastantes puertos para darnos la mejor experiencia y también compatibilidad con otros dispositivos, hay algunos que tienen entradas y salidas ya un poco obsoletas pero que siguen incluyendo porque muchas personas aún cuentan con esos dispositivos, hasta otras que tienen puertos completamente distintos a lo que estamos acostumbrados a ver.

No todos los HDMI son iguales

Seguramente si tienes un televisor reciente, te encontrarás con un puerto llamado HDMI arc, cuando conectamos algún dispositivo a este puerto, funcionará con normalidad pero ¿Para qué sirve?.

Los televisores de forma paulatina comenzaron a implementar el estándar HDMI en sus puertos para poder recibir señales de alta definición, sin duda alguna estos, al igual que los USB los hay de distintas generaciones, unos tienen capacidad para transmitir más datos en comparación de otros.

Por ejemplo, si el televisor cuenta con HDMI 1.3 no podrá recibir imágenes en 4K, porque la velocidad de transferencia de datos, no soporta tanta información que envía la consola, reproductor o computadora que coloquemos, incluso últimamente ha sonado mucho la versión 2.0 de éste método de entrada y salida pero a pesar de ser una nueva versión, no soporta 8K a 120Hz.

Con toda esta información, en algunos televisores podemos ver tres HDMI y uno de estos viene indicado con las siglas "ARC", Audio Return Channel, lo cual más o menos nos proporciona una idea sobre qué trata.

Es un puerto dedicado al envío y recepción de datos de audio, aparte de los de vídeo, es decir, si contamos con algún sistema de audio que tenga salidas y entradas HDMI, podemos conectar todos nuestros dispositivos a dicho sistema y este a su vez a la pantalla, sin necesidad de usar un cable óptico o toslink, todo va mediante la salida HDMI arc, esta es una de las funciones principales que tiene dicho puerto.

En caso de que cuentes con un Playstation 5 y que tú televisor a pesar de ser HDR, la consola de videojuegos indique que tú TV no es compatible, puedes conectar directamente en este puerto y ahora podrás disfrutar del 4K con HDR, esto gracias a qué dicho puerto soporta mayor velocidad y capacidad de transferencia lo cual lo hace mejor para consolas o reproductores de ultra alta definición.

Aunque éste puerto no hará que se vea mejor tu consola o PC, tendrá más ancho de banda para poder recibir y enviar más datos entre la TV y el dispositivo, la finalidad principal es el envío y recepción de audio pero también puedes colocar otros dispositivos que demanden alta calidad.

