WhatsApp anuncia la lista de teléfonos que se quedarán sin servicio desde el 30 de junio

WhatsApp siempre está en constante actualización, busca que las personas tengan la mejor experiencia en su dispositivo así como una fluidez que les permita desplazarse correctamente entre las aplicaciones, evidentemente esto con el paso del tiempo algunos smartphone ya no lo soportan, así que ésta es la lista de dispositivos en los que WhatsApp ya no estará disponible.

De acuerdo a su sitio oficial de la plataforma, hace mención que todos aquellos que cuenten con Android 5.0 ya no serán compatibles con Whatsapp, así que si tienes uno de estos dispositivos, probablemente ya no recibas actualizaciones por parte de la aplicación, esto con el paso del tiempo hará que no puedas abrir tus mensajes a menos que cambies de celular.

Dentro de la lista podemos encontrar algunos de Samsung como S3 mini, Sony Xperia M, LG optimus F7, ZTE Grand Memo, Lenovo A820, en general para que el dispositivo ya no pueda correr WhatsApp debe de contar con la versión de sistema operativo Android 5.0, incluso si cualquiera de los dispositivos antes mencionados cuenta con una actualización y no se encuentra bajo dicha versión, podrás seguir usando la aplicación.

Para el caso de los dispositivos de Apple, son todos aquellos que no tengan iOS 12, el iPhone 5 e inferiores ya no podrán usar WhatsApp, en cuanto al iPhone 6s aún actualiza a la versión 12 de su sistema operativo por lo que podrás seguir usando la plataforma de mensajería sin ningún problema.

Recuerda que aunque existan muchas listas en internet asegurando que no podrá correr WhatsApp dicho dispositivo, si se tiene una versión de sistema operativo superior podrá hacerlo sin problemas.

Todo esto ocurrirá el 30 de junio, sin embargo posteriormente a dicha fecha podrás seguir usando WhatsApp hasta su próxima actualización, al ya no poder instalar las siguientes actualizaciones, la plataforma solicitará que las instales para que puedas seguir mensajeando y como el dispositivo ya no es compatible, entonces no podrás usar la aplicación, la fecha de soporte concluye ese día pero días posteriores podrás utilizarla al menos hasta que lleguen las nuevas características.

Esto da un poco de tiempo a las personas que cuentan con dispositivos con Android 5.0 o una versión de iOS inferior a la 12, sin embargo, la recomendación es que cambien de dispositivo móvil antes de que pierdan acceso a la aplicación de WhatsApp, en caso de que ya no puedas entrar, en otro dispositivo que cumpla los requisitos se podrá hacer con la misma cuenta sin ningún problema.

SEGUIR LEYENDO:

¿Para qué sirve el puerto USB de tu televisión?

¿Cómo detectar las aplicaciones que vuelven lento tu celular? Sigue estos consejos