5 trucos caseros para que ande el WiFi de tu casa

La conexión a Internet es indispensable en cualquier hogar por lo que garantizar su correcto funcionamiento es esencial. Es que la propia señal del router de WiFi o diversos objetos que obstaculizan el alcance de la misma, atentarán contra la utilización del servicio. En estas situaciones solemos recurrir a diferentes trucos y consejos, por lo que nosotros te diremos cuáles son los mejores y más efectivos.

Algo que parece simple y sencillo, no es realizado por su carencia de argumentos. Se trata de reiniciar el router de vez en cuando, logrando que nuestra conexión vuelva a la vida, dependiendo del modelo concreto que tengamos y del uso que le hayamos estado dando en las últimas horas o días. Además, en algunos routers básicos puede que si hacemos una utilización intensiva del WiFi durante un cierto tiempo, se saturará, produciendo ralentizaciones y cortes de conexión. En consecuencia, reiniciar el módem será la mejor opción.

De acuerdo a especialistas, el router de Internet puede sufrir sobrecalentamientos por estar siempre en funcionamiento en una habitación calurosa, más todavía sin aire acondicionado y en verano. Esto cortará el servicio, por lo que será necesario apagar el módem de WiFi o añadir algún sistema de refrigeración auxiliar. El tercero de los trucos radica en analizar si cerca de nuestro hogar hay otras señales de WiFi interfiriendo en nuestra red, por lo tanto habrá que pagar un incremento en la cobertura y velocidad.

El cuarto de los consejos radica en no descargar cosas cuando está la lavadora encendida. Es que encender un electrodoméstico con motor (ya sea lavadora, lavavajillas, ventilador, calefactor) puede introducir interferencias en la red eléctrica, lo que reducirá su velocidad e introducirá microcortes en algunas situaciones. Esto a su vez provocará que el WiFi asociado a los PLC no funcione bien y no podamos utilizar Internet en plena velocidad.

Finalmente, para gozar de un buen acceso a Internet en el hogar se podrá comprar un amplificador, PLC con WiFi o punto de acceso más potente. Este es el último recurso si con nuestro router no somos capaces de obtener una red inalámbrica potente, pero suele ser el más rápido y efectivo aunque tengamos que gastarnos algo más.