¿Por qué sale que no hay red aunque estés conectado al WiFi y qué hacer en estos casos?

Si alguna vez estabas navegando en internet y los sitios no cargaron correctamente pero el icono de red aún te indica la señal y te dice además, contactado a wifi, seguramente te has cuestionado porque sucede dicha acción, la respuesta es muy sencilla, cuando nosotros conectamos un dispositivo a la red inalámbrica, desde un celular, computadoras e incluso consolas y televisiones inteligentes, lo que en realidad hacemos es establecer la conexión al router.

Dichos dispositivos se conectan a la red wi-fi, más no a internet, incluso podemos enviar y recibir datos entre los dispositivos que estén en la misma red, sin necesidad de estar conectados a internet.

Es por eso que aunque no tengamos acceso a páginas web y demás que estén en Internet, aparecerá como conectado, básicamente seguimos conectados a nuestro router, pero este no tiene conexión al exterior, un ejemplo podría ser cuando establecemos una conexión Bluetooth pero no enviamos contenido.

Consejos para conectarse a internet cuando marca conexión de Wi-Fi correcta

Cuando contamos con una conexión pero no hay acceso al contenido, la recomendación para volver a establecer contacto con internet, es reiniciar el módem o router, apagando y encendiendo el mismo, con esto deberíamos de volver a conectarnos.

En caso de que esto no suceda, lo más probable es que tú compañía tenga problemas para poder ofrecer el servicio de internet, también puedes revisar tu sistema antivirus o vpn que podría hacerse no establecer una conexión de forma correcta.

Algunos programas puede evitar que te conectes a la red de forma correcta, así que lo mejor es revisar que dichos software no esté impidiendo la conexión, también recuerda revisar tu configuración de firewall para no estar bloqueando el navegador y por lo tanto que te impida acceder a internet.

