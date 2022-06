Borra cuanto antes estos juegos de tu celular: podrían espiarte desde el micrófono

Los dispositivos móviles cada vez superan a los de escritorio en uso y popularidad, además esto también se nota en el mercado de videojuegos, dicho mercado sigue en tendencia y creciendo, así que contamos con muchos títulos disponibles para jugar tanto en iOS como en Android, algunos de ellos son bastante populares y otros no tanto, sin embargo algunas personas podrían utilizar esto a su favor para espiar a las personas.

Recientemente se ha descubierto que algunos videojuegos que están disponibles en móviles, espían a sus usuarios mediante el micrófono, hay una lista con aproximadamente 200 títulos de videojuegos que son maliciosos y que buscan obtener información del usuario, pero se han obtenido aquellas que son las más descargadas e importantes de dar a conocer ya que muchas personas cuentan con ellas y es mejor desinstalarlas antes de que afecte a más usuarios.

La lista incluye Ping Pong stars- Table Tennis, Dark Runner, Baseball Shots, Cricket 3D, BasketBall 3D esta es la lista de títulos que si tienes instalado en tu dispositivo, la recomendación es eliminarla de forma definitiva ya que toman el permiso del micrófono y no se conoce que hacen con el audio que pueden obtener.

Además tampoco se especifica cuando hacen uso del mismo, así que es por esta razón que es riesgoso instalar dichas aplicaciones, aunque al momento de redactar la nota ya no están disponibles en las tiendas de aplicaciones, si detectas que la tienes instalada o que la vuelven a subir al catálogo de videojuegos tanto para Android como iOS la recomendación es no instalarlas.

También otra recomendación es nunca instalar APKs de sitios web no oficiales o fuera de la tienda de aplicaciones ya que no sabemos si están modificados para obtener información o cómo operan detrás del programa que las personas están usando, también otra recomendación es leer todas los comentarios que hay dentro de la tienda de aplicaciones para poder evaluar si vale o no la pena instalar un videojuego o aplicación.

Finalmente, en el caso de iOS en la parte superior nos muestra cuando están usando la ubicación o el micrófono así que si notamos que está la notificación y nosotros no le estamos dando uso, lo mejor es revisar qué aplicaciones están instaladas ya que podría ser que algunas de éstas se encuentren registrando todo lo que escucha el smartphone.

SEGUIR LEYENDO:

Paso a paso: Cómo ocultar fotos y videos en la galería de tu celular

TikTok alista una nueva función para “darte un descanso”