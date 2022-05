¡Fortnite podría regresar pronto a iOS!

Hace tiempo Apple tuvo un conflicto con Epic Games por el tema de monetización y además de algunas prohibiciones que se tiene al momento de registrar una aplicación dentro de la misma pero ahora parece que vuelve a iOS.

Después de tiempo sin tener presencia en los dispositivos de Apple, Fortnite finalmente ha encontrado la manera de regresar a este sistema, mediante Xbox Cloud Game estará disponible, hay que recordar que estos juegos se ejecutan completamente en línea y que no requieren de una descarga o una instalación propia para poder funcionar.

Dicho servicio está hecho para las personas que pagan y tienen una suscripción activa a la membresía de Xbox Game Pass ultimate, sin embargo, se espera que Fortnite sea el primero que esté completamente gratuito para poder jugar en línea de forma completamente gratuita con únicamente tener una cuenta de Microsoft.

Esta versión será compatible con PC, iPadOS y Android, es decir multiplataforma y aunque la batalla legal sigue activa, finalmente este popular juego ha encontrado como regresar a este sistema, hay que recordar que no es la primera vez que encontró la forma de tener presencia en dichos dispositivos.

Otro método para esto es Geforce Now mediante una beta cerrada era posible jugar Fornite en el iPhone y el iPad, aunque realmente esto solo duró muy poco tiempo, aunque una instalación nativa de este videojuego todavía no es posible debido a que el pleito legal todavía está activo, el punto importante es que gracias a este podemos conocer las intenciones de tener otros juegos Free to play en la nube con la plataforma de Xbox.

De acuerdo a las estadísticas, actualmente hay más de 3 millones de personas jugando en todo el mundo y jugar apoyándose en la nube puede ser un paso importante para que gran cantidad de personas puedan acceder a nuevos videojuegos, falta poco tiempo para que se implemente de forma completa este método de juego pero al ser una noticia oficial solo bastará con esperar para poder disfrutar de este título en los dispositivos móviles de Apple.

