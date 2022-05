WhatsApp: Así puedes saber quién leyó el mensaje que mandaste en un grupo

Seguramente mientras nos comunicamos usando WhatsApp hemos ingresado a grupos o pertenecemos a uno que sea de trabajo, amigos o familia, nuestros dispositivos, normalmente siempre están conectados a internet por lo que siempre estamos recibiendo mensajes aunque no necesariamente nosotros estemos operando el smartphone, llegarán los mensajes.

Para esto WhatsApp ha implementado la función de conocer quién hay leído nuestro mensaje, es decir podemos conocer si ya leyeron o no el texto que enviamos, para una conversación uno a uno es muy sencillo, solo basta con revisar las palomitas azules para conocer si la otra persona ya lo leyó o no pero para el caso de los grupos es muy distinto.

Cuando enviamos un mensaje a un grupo aparecerá una palomita para conocer que ya se envió a los servidores de WhatsApp y dos para indicarnos que ya llegó a todos los dispositivos, finalmente si todos los integrantes ya lo vieron, aparecerá la palomita azul, pero algunas veces no todos están activos o leyendo al mismo tiempo, para eso hay una función para saber quién ha leído el texto.

Para hacer esto solo hay que dejar pulsado en nuestro mensaje, arriba aparecerá el ícono de información, presionamos sobre este y podemos ver quién ha leído el mensaje y también a quién se le ha entregado, de momento esta es la única manera de conocer si alguien ya ha leído dicho texto, además también podemos guardar nuestro mensaje como favorito y recientemente si cuentas con la versión más actual de WhatsApp puedes reaccionar a tu mensaje.

Lamentablemente, no es posible saber quién ha leído un mensaje enviado por otra persona, es decir, si alguien más envía un mensaje, no puedes pulsar sobre él para conocer quién lo ha leído, esto solo aplica para los mensajes que envías desde tu cuenta, lo mismo aplica para los demás integrantes del grupo, pueden saber si sus mensajes han sido leídos pero no acerca de que si tu texto ha sido leído.

Finalmente, si alguno de los integrantes tiene habilitada la opción de no marcar como leídos, no te aparecerá dicha persona como leído, esta es la única excepción que tenemos para dicha función, en caso de que todos tengan habilitadas las famosas palomitas azules, podrás conocer si ya leyeron o no dicho mensaje.

