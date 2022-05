WhatsApp: Cómo saber si alguien entró a tu cuenta y leyó tus mensajes

En la actualidad WhatsApp te permite tener tu cuenta en múltiples dispositivos, lo puedes usar en versión web e incluso ahora ya no es necesario que tu dispositivo principal cuente con conexión a internet para que en otros puedas intercambiar mensajes, esto podría ser aprovechado por personas maliciosas y que usen tu cuenta para intercambiar mensajes o leer información privada.

Para conocer si es que alguien leyó tus mensajes o está usando tu WhatsApp, es muy sencillo, para esto necesitamos ir a la aplicación en nuestro dispositivo principal, seguido de esto ir a los tres puntos situados en la parte superior, presionar en dispositivos vinculados, aquí podemos observar quienes están usando nuestra cuenta, podemos eliminarlos en caso de que no lo reconozcamos.

Además de todo esto, si presionamos en el dispositivo, podemos conocer la ubicación más cercana a la conexión, entonces si no reconocemos la computadora o navegador vinculado, presionando sobre él podremos cerrar la conexión.

De momento este es el único método que podemos emplear para conocer quién ha leído o si incluso han usando nuestro WhatsApp, lo bueno de todo esto es que podemos quitar estos dispositivos y no podrán usarlo más, una de las recomendaciones para que esto no ocurra es, nunca prestar nuestro dispositivo, no instalar aplicaciones de terceros que podrían ser maliciosas, no instalar versiones de WhatsApp alternativas o conocidas como plus, que dicen cambiar el color de la aplicación y de los chats.

Finalmente, evita compartir tu contraseña a otras personas ya que pueden acceder a él y vincular nuestro WhatsApp a un navegador, además de esto en algunos dispositivos nos indica que se está usando la versión web, entonces si no estamos usando dicha característica y nuestro dispositivo nos indica, entonces hay que revisar los dispositivos vinculados.

