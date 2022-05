Importante invertir en el talento femenino de la industria tecnológica: Huawei

Es importante invertir en el talento femenino que se encuentra actualmente en la industria tecnológica, para que puedan tener mayores logros e inspirar a otras.

Así lo comentó Alaina Percival, directora ejecutiva y cofundadora de Women Who Code, una organización no gubernamental sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos durante un seminario web organizado conjuntamente por Huawei y Reuters, en el que programadoras y ejecutivas de diferentes compañías digitales a nivel mundial coincidieron en que la cantidad de mujeres que ocupan roles de tecnología y liderazgo ha aumentado; sin embargo, no han notado un gran crecimiento en la representación de mujeres en términos porcentuales.

Durante su participación, Percival resaltó la necesidad de que “las empresas, las industrias y los gobiernos sigan construyendo y pensando en cómo se puede diseñar para lograr la inclusión mediante el incremento de las oportunidades para las mujeres en toda la industria” al señalar que “la inclusión no es por deseo, es por diseño”.

En tanto, Isabelle Mauro, directora y jefa de industrias de información, comunicaciones y tecnología del Foro Económico Mundial afirmó que, las mujeres continúan subrepresentadas en los “empleos del futuro”, que en su mayoría son trabajos relacionados con el sector digital, los cuales van a dar forma al futuro de nuestras vidas.

“Se estima que las mujeres representan solo el 14 por ciento de la fuerza laboral en computación en la nube, el 20 por ciento en ingeniería, y un poco más en datos e inteligencia artificial, respectivamente”, observó.

En este sentido, Afke Schaart, vicepresidenta de asuntos públicos de Huawei comentó que, la compañía china líder en telecomunicaciones a nivel mundial, ha lanzado una serie de iniciativas destinadas a preparar a jóvenes talentos en el sector digital, tales como Seeds for the Future, ICT Academy y Global ICT Contest.­

“Nos vemos desempeñando un papel importante para permitir e inspirar a más mujeres a unirse al sector de la tecnología, dado que somos un socio importante para la digitalización en esta región”, comentó. “Lo bueno es que hemos estado comprometidos con las iniciativas, algunas de las cuales se han estado llevando a cabo desde hace mucho tiempo. Comenzamos el programa Seeds for the Future en 2008 y sigue creciendo”.

En América Latina y el Caribe, Huawei ha implementado su programa Seeds for the Future desde 2014, primero en Colombia, y luego se expandió para cubrir la mayoría de los países de la región.

