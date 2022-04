¿Cómo saber si espían tu celular? Sigue estos consejos

Hoy en día hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a resolver todo tipo de actividades, desde organizar nuestro día a día hasta manejar nuestra economía, lamentablemente de toda esta situación algunas personas malintencionadas se aprovechan y crean apps espías para poder robar tu información.

Un software espía es aquel que puede observar todo lo que ocurre en tu dispositivo móvil, leer mensajes, revisar fotografías e incluso acceder a contraseñas.

Lamentablemente el método de instalación es muy sencillo ya que puede ingresar a nuestro dispositivo móvil mientras vemos contenido no oficial, como piratería en internet, descargar programas que fueron "crackeados", llenar encuestas para obtener dinero por internet, instalar aplicaciones de terceros o no firmadas, incluso adquirir un dispositivo móvil fuera de una tienda oficial o con otras personas, finalmente también si otra persona accedió o usó tu teléfono pudo haber instalado apps espías.

Para comenzar a identificar este tipo de programas es necesario prestar atención a cambios repentinos en el equipo, en caso de que tu dispositivo móvil se reinicie o se apague solo, la cámara no funcione o diga que una app la está usando, se sobrecaliente el equipo o que incluso la batería se agote más rápidamente de lo habitual, podría significar que alguien está espiando tu teléfono o dispositivo móvil.

Recuerda que pueden acceder a toda tu información como fotografías, mensajes, contraseñas y todo lo que tengas guardado en tu smartphone, una de las medidas que puedes tomar para que esto no le ocurra a tu dispositivo móvil es navegar en sitios web seguros, no instalar aplicaciones de terceros, tampoco leer correos electrónicos de personas que no conozcas, actualizar tu sistema operativo y no conectarse a redes wifi públicas o gratuitas.

En caso de que sospeches que tu teléfono está siendo intervenido lo que puedes hacer es respaldar todo de forma correcta y seguido de esto reiniciar de fábrica, con esto se debería de eliminar el software espía y funcionar con normalidad tal y como la primera vez que se encendió.

