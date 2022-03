Metaverse: lo bueno y lo malo de esta herramienta digital

El año pasado hubo un creciente interés en lo que actualmente se denomina como el metaverse. Algunas personas imaginan que será como Ready Player One, un mundo en el cual podrás interactuar con tus películas y videojuegos favoritos; otras creen que será como Black Mirror, una cosa distópica en la cual si no le das like a cada persona que te aparece enfrente terminarás siendo excluide de la sociedad, y otras suponen que será como Matrix, y terminaremos conectades a una computadora por el resto de nuestras vidas. Y bueno, “sí, pero en realidad no” a todo lo anterior.

El llamado metaverse es lo que podríamos considerar como el futuro del internet y nuestra forma de relacionarnos con lo que nos rodea. Actualmente no existe como tal una propuesta única para el metaverse, existen visiones de lo que podría ser. Por un lado, tenemos el famoso video de Mark Zuckerberg en donde genera un avatar virtual e interactúa con un mundo paralelo al nuestro. Por otro lado, tenemos la propuesta de Microsoft en donde personas de diferentes partes del mundo pueden participar en una misma sala de juntas (aburridísimo ¿cómo para qué?). Inclusive, otras personas ya han empezado a generar mundos virtuales en distintos videojuegos en donde les usuaries pueden relacionarse entre elles y en donde conducen economías completas con su propia moneda. Roblox, un videojuego inicialmente diseñado para niñes es quizás uno de los más avanzados en esto y, si les llama la atención invertir en esta propuesta, vale la pena echarle un ojo: $RBLX-.

Quizás, lo más importante de esta propuesta es que hay quienes, utilizando la tecnología de Blockchain y toda la cultura que existe en torno a los NFTs y las Criptomonedas, han empezado a ver oportunidades de inversión en este mundo. Dentro de estos planes de inversión se encuentran algunos que han levantado bastantes críticas: la posibilidad de vender artículos y experiencias exclusivas para un mundo virtual. Es decir, marcas como Nike y Adidas activamente han empezado a vender artículos virtuales con su marca, entonces, yo podría comprar unos Jordan para mi avatar, pero eso no significa que los tenga en la vida real.

Sin embargo, no todo el metaverse es el capitalismo y Wall Street arruinando todo lo que la gente ama, también existen propuestas para mejorar la calidad de vida de les seres humanes. Por ejemplo: en el campo medicinal, el metaverse presenta la posibilidad de que existan modelos virtuales y más reales para analizar el cuerpo humano o que personal médico pueda revisar a une paciente con un mayor nivel de detalle y a distancia. Mientras que en el campo educativo, existirá la posibilidad de que les estudiantes puedan aprender de una manera más interactiva y divertida. Y quizás, lo más importante, la posibilidad de relacionarnos con la gente que queremos sin barreras.

El metaverse, así como el internet, es una herramienta con muchísimas cosas buenas, pero otro montón de cosas malas. Resultaría ingenuo pensar que el metaverse no va a llegar en algún punto o peor aún, tratar de frenarlo. Para las personas inversionistas, el metaverse presenta atractivas oportunidades de inversión temprana, aunque con un riesgo todavía bastante alto –muchas de las acciones relacionadas con el metaverse sufrieron fuertes caídas después del hype que vivieron en invierno del año pasado– y para todas las demás personas representa la responsabilidad de construir el mundo futuro que queremos.

IL