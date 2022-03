Twitter integrará nuevo botón de "no me gusta"

El rumor acerca del botón no me gusta en las redes sociales es muy continuo, sobre todo en Facebook donde el like se volvió muy popular. Ahora sabemos que Twitter está probando una nueva función que permitirá a las personas, finalmente, interactuar con este botón.

Todas las redes sociales fomentan compartir contenido, hay de todo, comida, cine, automóviles y demás, es completamente normal que las personas tengan distintas opiniones y busquen interacción con el contenido de diferentes maneras, sin embargo el botón dislike solo está disponible de momento en YouTube.

Actualmente hay más de 4 mil 620 millones de personas usando todo tipo de plataformas, Youtube, Twitter, Facebook entre otras, hay que recordar que la vigencia de una red depende completamente de las personas que hacen el contenido y también de las que observan el mismo, mantenerse vigentes también significa que la red social debe de actualizarse e incorporar nuevas mejoras.

Por tal razón, Twitter ha comenzado a probar un botón llamado DownVote o Dislike, de acuerdo a la información que se ha publicado, esta nueva función será lanzada en todo el mundo y bastaría con solo actualizar la aplicación para poder tener esta nueva función.

Este nuevo botón solo está disponible en las respuestas de los Tweets, de momento no estará en los Tweets tradicionales, además, todo este tipo de interacciones no serán públicas y solo la persona dueña de la cuenta podrá acceder a dicha cifra de DownVotes.

La compañía busca conocer qué tipo de contenido prefieren ver los usuarios y con esto mejorar su algoritmo de recomendación, para que las personas tengan las mejores recomendaciones disponibles.

Ya se conoce como funciona así como algunos casos de uso, aunque parece un poco limitada en realidad apoya a la red social y también a la creación de contenido, un grupo de personas selectas ya comenzaron a usar esto en Twitter, por ejemplo Elon Musk ya lo hizo, también Andreessen creador de Mosaic quién se siente emocionado ya que no ha visto algo novedoso desde el lanzamiento del primer iphone.

Otras personas que han estado probando la nueva función también se muestran positivas ante esta nueva implementación, una vez que termine las fases de prueba estará disponible en todas las cuentas a nivel mundial.

